Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недовольным судейством в матче с «Саутгемптоном» (0:1).

- Игра рукой казалась чистым пенальти. Я обратился к резервному арбитру, а тот ответил, что они все проверили, и 11-метрового нет, - приводит слова немецкого тренера ВВС. - То, как Андре Марринер поступил сегодня с Садио Мане, не уверен, что это правильно, если честно.

- Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов. Но это не оправдание. Нам нужно изменить игру, - добавил наставник.

«Ливерпуль» остается лидером АПЛ, но может упустить первое место.