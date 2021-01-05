Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»

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05 Января 2021, 09:46,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недовольным судейством в матче с «Саутгемптоном» (0:1).
- Игра рукой казалась чистым пенальти. Я обратился к резервному арбитру, а тот ответил, что они все проверили, и 11-метрового нет, - приводит слова немецкого тренера ВВС. - То, как Андре Марринер поступил сегодня с Садио Мане, не уверен, что это правильно, если честно.
- Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов. Но это не оправдание. Нам нужно изменить игру, - добавил наставник.
«Ливерпуль» остается лидером АПЛ, но может упустить первое место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
ну раз не оправдание-зачем в холостую тогда воздух гоняешь туда-сюда???Будь мужиком и признайся-как тренер-ты уже сдуваешся,напейся шнапса и проплач всю ночь как ЛГБТшница среднего пошиба,ты же их поддерживаешь))))
А в этом Лестер пробил пенальти в три раза больше любой другой команды АПЛ...опять начинается эта песня про МЮ...не фолите и не будет пенальти...а в сторону Ливера судьи свистят тоже будь здоров