«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону», пропустив на второй минуте

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05 Января 2021, 00:57,
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Имеющий большие кадровые проблемы в обороне «Ливерпуль» продолжает находиться в атакующем кризисе. Чемпионы Англии снова не забили в матче Премьер-лиги и уступили «Саутгемптону» (0:1), нанеся лишь один удар в створ. Уже на второй минуте после подачи со штрафного к ближней штанге Дэнни Ингс пробил над голкипером. Мохамед Салах мог сравнивать, но не смог обыграть вратаря, оказавшись с ним один на один. «Святые» едва не удвоили перевес в концовке, когда после ошибки Алиссона Ян Валери едва не поразил пустые ворота.
«Саутгемптон» настиг трио команд, делящих четвертое место, у «Ливерпуля» на четыре очка больше и первое место.
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:0
|Ливерпуль
|(1:0) Ингс Дэнни 2'
Форстер Фрейзер • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Стивенс Джек • Бертранд Райан • 90'Армстронг Стюарт • Уорд-Праус Джеймс • Диало Ибраима • Дженепо Мусса 32' ( Телла Нейтан ( 32') • Ингс Дэнни 77' ( Н'Лундулу Даниэл ( 77') • Уолкотт Тео 82' ( Валери Ян ( 82')
Запасные: Рэмси Кейн • Льюис Харри • Смолбон Вильям • Лонг Шейн • Вокинс Джейк
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент 77' ( Милнер Джеймс ( 77') • Хендерсон Джордан • Фабиньо Энрике • Робертсон Эндрю • 15'Окслейд-Чемберлен Алекс 57' ( Шакири Джердан ( 57' ) • 79'Тьяго Алькантара • 3'Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Минамино Такуми • Джонс Кёртис • Ориги Дивок
04 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Саутгемптон
Салах не мог сравнивать, так как секундой позже линейный зафиксировал вне игры.
Ладно проблемы с защитниками так Ливерпуль впереди не смог ничего сделать.
Особенно удивил отрезок около 80-ой минуты когда Святые катали мяч,а игроки Ливерпуля даже не пытались их прессинговать