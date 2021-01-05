«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону», пропустив на второй минуте

Имеющий большие кадровые проблемы в обороне «Ливерпуль» продолжает находиться в атакующем кризисе. Чемпионы Англии снова не забили в матче Премьер-лиги и уступили «Саутгемптону» (0:1), нанеся лишь один удар в створ. Уже на второй минуте после подачи со штрафного к ближней штанге Дэнни Ингс пробил над голкипером. Мохамед Салах мог сравнивать, но не смог обыграть вратаря, оказавшись с ним один на один. «Святые» едва не удвоили перевес в концовке, когда после ошибки Алиссона Ян Валери едва не поразил пустые ворота.

«Саутгемптон» настиг трио команд, делящих четвертое место, у «Ливерпуля» на четыре очка больше и первое место.