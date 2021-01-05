Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону», пропустив на второй минуте

05 Января 2021, 00:57,

Global Look Press

Имеющий большие кадровые проблемы в обороне «Ливерпуль» продолжает находиться в атакующем кризисе. Чемпионы Англии снова не забили в матче Премьер-лиги и уступили «Саутгемптону» (0:1), нанеся лишь один удар в створ. Уже на второй минуте после подачи со штрафного к ближней штанге Дэнни Ингс пробил над голкипером. Мохамед Салах мог сравнивать, но не смог обыграть вратаря, оказавшись с ним один на один. «Святые» едва не удвоили перевес в концовке, когда после ошибки Алиссона Ян Валери едва не поразил пустые ворота.

«Саутгемптон» настиг трио команд, делящих четвертое место, у «Ливерпуля» на четыре очка больше и первое место.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
(1:0) Ингс Дэнни 2'    
Форстер Фрейзер Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Стивенс Джек Бертранд Райан   90' Армстронг Стюарт Уорд-Праус Джеймс Диало Ибраима Дженепо Мусса   32' (Телла Нейтан (   32') Ингс Дэнни   77' (Н'Лундулу Даниэл (   77') Уолкотт Тео   82' (Валери Ян (   82')
Запасные: Рэмси Кейн Льюис Харри Смолбон Вильям Лонг Шейн Вокинс Джейк
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент   77' (Милнер Джеймс (   77') Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике Робертсон Эндрю   15' Окслейд-Чемберлен Алекс   57' (Шакири Джердан (   57'   79') Тьяго Алькантара   3' Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Уильямс Неко Уильямс Рис III Минамино Такуми Джонс Кёртис Ориги Дивок
04 января. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Саутгемптон
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Комментарии (1)
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0
Underdog
05 Января 2021, 01:45

Салах не мог сравнивать, так как секундой позже линейный зафиксировал вне игры.
Ладно проблемы с защитниками так Ливерпуль впереди не смог ничего сделать.
Особенно удивил отрезок около 80-ой минуты когда Святые катали мяч,а игроки Ливерпуля даже не пытались их прессинговать

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