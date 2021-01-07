Капелло расстроили слёзы Хазенхюттля

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07 Января 2021, 23:09,
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В своём первом матче 2021 года «Саутгемтон» обыграл «Ливерпуль» (1:0). После финального свистка наставник хозяев Ральф Хазенхюттль упал на колени и на радостях от победы разрыдался. Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло, считает, что 53-летний австриец здесь просто играл на публику.
- Я не понимаю подобных вещей. Он работал, и это правильно проявлять некоторые эмоции в подобных ситуациях, но случившееся - это из ряда вон выходящее событие. Зачем плакать? - приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
Ральф Хазенхюттль тренирует «Саутгемптон» с 2018 года, до этого на протяжении двух сезонов он работал с «РБ Лейпцигом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Фабио Капелло, Ральф Хазенхюттль, Саутгемтон
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