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Капелло расстроили слёзы Хазенхюттля

07 Января 2021, 23:09,

fratria.ru

В своём первом матче 2021 года «Саутгемтон» обыграл «Ливерпуль» (1:0). После финального свистка наставник хозяев Ральф Хазенхюттль упал на колени и на радостях от победы разрыдался. Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло, считает, что 53-летний австриец здесь просто играл на публику.

- Я не понимаю подобных вещей. Он работал, и это правильно проявлять некоторые эмоции в подобных ситуациях, но случившееся - это из ряда вон выходящее событие. Зачем плакать? - приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Ральф Хазенхюттль тренирует «Саутгемптон» с 2018 года, до этого на протяжении двух сезонов он работал с «РБ Лейпцигом».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Фабио Капелло, Ральф Хазенхюттль, Саутгемтон
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Комментарии (1)
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Underdog
07 Января 2021, 23:18

Сказали же,что что-то в глаз попало

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