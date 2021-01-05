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Хазенхюттль после победы над «Ливерпулем»: «В моих глазах стояли слезы, но это из-за ветра»

05 Января 2021, 09:54,


Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль искрил эмоциями и после завершения матча с «Ливерпулем», который его команда выиграла со счетом 1:0.

- В моих глазах стояли слезы, но это из-за ветра, - заявил австриец BBC. - Когда твои парни бьются против всех обстоятельств, это заставляет меня по-настоящему гордиться. Нужно было провести идеальный матч против «Ливерпуля», и я думаю, что нам это удалось.

- Игра была напряженной, я почти лишился голоса. Ребята устали, но так и должно быть, чтобы обыграть такого соперника. Парни верили в то, что делали. На 92-й минуте я подумал, что мы можем чего-то добиться. Идеальный вечер, - добавил Хазенхюттль.

После этого успеха «святые» вошли в шестерку лучших команд АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Саутгемптон, Ральф Хазенхюттль
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