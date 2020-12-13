«Тоттенхэм» не удержал победу в дерби

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13 Декабря 2020, 19:16,
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«Тоттенхэм» обострил интригу в борьбе за первое место чемпионата Англии. «Шпоры» провели не лучший матч 12-го тура против «Кристал Пэлас» и не переиграли соперника. Впрочем, команда Жозе Моуринью могла рассчитывать на три очка после гола Гарри Кейна на 23-й минуте. Соперник же отыгрался за 9 минут до финального свистка - 1:1.
«Тоттенхэм» стал единоличным лидером АПЛ с отрывом от «Ливерпуля» в одно очко.
Протокол игры
|23' Кейн Гарри (0:1)
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Шлупп Джеффри • Миливоевич Лука 20' 73' ( Ридевальд Жайро ( 73') • Макартур Джеймс • Эзе Эберечи • Бентеке Кристиан • Заха Уилфрид
Запасные: Томкинс Джеймс • Бачуайи Миши • Таунсенд Андрос • Айю Джордан • Батлэнд Джек • Уорд Джоэл
Льорис Уго • Орье Серж • Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Сиссоко Мусса • 38'Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бергвейн Стевен • Н'Домбеле Тангай 67' ( Ло Чельсо Джовани ( 67') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен • Доэрти Мэтт • Родон Джо • Лукас Моура • Алли Деле • Харт Джо
13 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Кристал Пэлас
не увидел чемпионской игры, прагматизм Маура не доведет его до добра....