Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» не удержал победу в дерби

13 Декабря 2020, 19:16,

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«Тоттенхэм» обострил интригу в борьбе за первое место чемпионата Англии. «Шпоры» провели не лучший матч 12-го тура против «Кристал Пэлас» и не переиграли соперника. Впрочем, команда Жозе Моуринью могла рассчитывать на три очка после гола Гарри Кейна на 23-й минуте. Соперник же отыгрался за 9 минут до финального свистка - 1:1.

«Тоттенхэм» стал единоличным лидером АПЛ с отрывом от «Ливерпуля» в одно очко.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
    23' Кейн Гарри (0:1)
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль Куйяте Шейку Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Шлупп Джеффри Миливоевич Лука   20'   73' (Ридевальд Жайро (   73') Макартур Джеймс Эзе Эберечи Бентеке Кристиан Заха Уилфрид
Запасные: Томкинс Джеймс Бачуайи Миши Таунсенд Андрос Айю Джордан Батлэнд Джек Уорд Джоэл
Льорис Уго Орье Серж Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио Сиссоко Мусса   38' Хёйбьерг Пьер-Эмиль Бергвейн Стевен Н'Домбеле Тангай   67' (Ло Чельсо Джовани (   67') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен Доэрти Мэтт Родон Джо Лукас Моура Алли Деле Харт Джо
13 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
13 Декабря 2020, 20:07

не увидел чемпионской игры, прагматизм Маура не доведет его до добра....

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