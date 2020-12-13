«Тоттенхэм» не удержал победу в дерби

«Тоттенхэм» обострил интригу в борьбе за первое место чемпионата Англии. «Шпоры» провели не лучший матч 12-го тура против «Кристал Пэлас» и не переиграли соперника. Впрочем, команда Жозе Моуринью могла рассчитывать на три очка после гола Гарри Кейна на 23-й минуте. Соперник же отыгрался за 9 минут до финального свистка - 1:1.

«Тоттенхэм» стал единоличным лидером АПЛ с отрывом от «Ливерпуля» в одно очко.