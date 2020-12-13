Моуринью: «Льорис – лучший вратарь АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча с «Кристал Пэлас» (1:1) назвал голкипера «шпор» Уго Льориса лучшим вратарем английской Премьер-лиги.

«Мой вратарь – лучший в английской Премьер-лиге.

Здоровье Бэйла? Он приболел, но у него нет коронавируса», - цитирует Моуринью BBC.

33-летний Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешнем сезоне французский голкипер сыграл пятнадцать матчей за «шпор» во всех турнирах, в которых пропустил тринадцать голов.

«Тоттенхэм» набрал двадцать пять очков в двенадцати турах и занимает первую строчку в английской Премьер-лиге.