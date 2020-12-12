Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Моуринью – о скучном футболе «Тоттенхэма»: «Не нравится – не смотрите»

12 Декабря 2020, 19:25,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в эфире Football Daily ответил на вопрос по поводу того, что его команду часто критикуют за скучный футбол.

«Если вам не нравится смотреть наш футбол, не смотрите», - сказал Моуринью.

После одиннадцати сыгранных туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» делят место на вершине, набрав по 24 очка. Тройку лидеров замыкает «Челси», который набрал на два зачётных балла меньше.

В воскресенье «Тоттенхэм» проведёт дебри против «Кристал Пэлас», а на следующей неделе команду ждут битвы с «Ливерпулем» и «Лестером».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола