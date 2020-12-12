​Моуринью – о скучном футболе «Тоттенхэма»: «Не нравится – не смотрите»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в эфире Football Daily ответил на вопрос по поводу того, что его команду часто критикуют за скучный футбол.

«Если вам не нравится смотреть наш футбол, не смотрите», - сказал Моуринью.

После одиннадцати сыгранных туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» делят место на вершине, набрав по 24 очка. Тройку лидеров замыкает «Челси», который набрал на два зачётных балла меньше.

В воскресенье «Тоттенхэм» проведёт дебри против «Кристал Пэлас», а на следующей неделе команду ждут битвы с «Ливерпулем» и «Лестером».