​Моуринью – о скучном футболе «Тоттенхэма»: «Не нравится – не смотрите»

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12 Декабря 2020, 19:25,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в эфире Football Daily ответил на вопрос по поводу того, что его команду часто критикуют за скучный футбол.
«Если вам не нравится смотреть наш футбол, не смотрите», - сказал Моуринью.
После одиннадцати сыгранных туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» делят место на вершине, набрав по 24 очка. Тройку лидеров замыкает «Челси», который набрал на два зачётных балла меньше.
В воскресенье «Тоттенхэм» проведёт дебри против «Кристал Пэлас», а на следующей неделе команду ждут битвы с «Ливерпулем» и «Лестером».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью