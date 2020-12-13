Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с «Кристал Пэлас» (1:1).

«У меня есть некоторый опыт работы в футболе и английской Премьер-лиге, поэтому я сразу сказал игрокам, что такое может случиться, это и произошло.

Вы можете посмотреть на игру с двух сторон: с одной – мы потеряли два очка, с другой – у нас на одно очко больше, чем вчера.

Но нужно отметить, что меня никогда не устраивает одно очко, в каждом матче мы играем на победу, иногда мы не побеждаем из-за хорошей игры противника, а иногда просто из-за того, что сами не показали максимум. Сегодня, я думаю, было и то, и другое», - цитирует португальского специалиста BBC.