Почему Моуринью с «Тоттенхэмом» может выиграть Премьер-лигу

Похоже, мы видим ренессанс карьеры Жозе Моуринью. Его «Тоттенхэм» идёт первым в таблице Премьер-лиги, причём абсолютно заслуженно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы «шпор» на чемпионство.

Скажу честно, я сам был из тех, кто скептически относился к назначению Жозе Моуринью в «Тоттенхэм». Лондонский клуб благодаря Маурисио Почеттино добился серьёзного прогресса и нуждался в следующем шаге, но португальский специалист не выглядел тем, кто может его совершить. Казалось, что Моуринью растерял свои сильные качества и уже не способен на решение серьёзных задач. Однако сейчас португалец срамит своих скептиков.

«Тоттенхэм» идёт первым (правда, по очкам вровень с «Ливерпулем»), и этот результат кажется совершенно закономерным. «Шпоры» выглядят свежо и, кажется, имеют над всеми оппонентами игровое преимущество, которое надо лишь реализовать. Моуринью в последние годы многими воспринимается как тренер, который умеет лишь парковать автобус. Глядя на статистику «Тоттенхэма», так и хочется сказать, что ничего не изменилось. «Шпоры» в среднем владеют мячом 50,1% времени (11-й результат в лиге), по воротам наносят 11,5 удара за матч (12-й показатель) и всего 9 пропущенных мячей (лучшие в чемпионате). Назвать «Тоттенхэм» остро атакующей командой точно язык не повернётся, однако это скорее видимость.

Начнём с того, что «Тоттенхэм» забил 23 гола — лучше только «Ливерпуль» и «Челси». А вот у «Манчестер Сити», например, всего 17 точных ударов: хоть «горожане» и провели на один матч меньше, вряд ли получится легко нагнать лондонцев. Однако дело даже не в количестве голов. Если смотреть матчи «Тоттенхэма», то назвать игру команды оборонительной нельзя, а вот выстроенной и организованной – легко. Когда Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед», возникало чувство, что игроки его команды просто в принципе не понимают, как забивать. Ставка была на звёзд, которые должны были как-нибудь разобраться, при этом и защита не выглядела монолитом. А вот в «Тоттенхэме» сейчас каждый знает свой манёвр. Лондонцы действительно обороняются большим количеством – при атаках соперника к четвёрке защитников спускаются и опорные полузащитники, а порой даже вингеры. Что уж говорить, если даже Гарри Кейн активно помогает обороне. Тем не менее, всё это делается для одной простой цели – перехватить мяч и в мгновение ока распрямить пружину контратаки. Футболисты «Тоттенхэма» не просто прекрасно убегают вперёд, но и чётко знают, как и куда должен перемещаться каждый, чтобы реализовать шанс.

Когда Моуринью возглавил «Тоттенхэм», почти все ждали довольно простого футбола в атаке, где главной целью будет доставить мяч в штрафную на Кейна. Однако португальский специалист придумал совсем другую тактику. Кейн является важной фигурой в атаке, но, прежде всего, как ассистент. Голы-то забивает Сон Хын Мин, который идеально подходит под игру на быстрых выпадах.

На самом деле сейчас «Тоттенхэм» выглядит прекрасно выстроенной командой, где расчёт делается на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, а не на какую-то случайность. «Шпоры» — это тренерская команда, и пока что идеи португальского специалиста работают прекрасно. Возможно, лучше, чем какого-либо другого тренера в Англии.

Помимо прочего, у «Тоттенхэма» есть серьёзное преимущество над конкурентами. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» собираются побороться в Лиге чемпионов, что будет отнимать и силы, и внимание. «Манчестер Юнайтед» называть реальным претендентом на чемпионство и вовсе сложно, слишком «качельно» и нестабильно выглядит команда. «Тоттенхэм» в начале декабря выглядит реальным претендентом на чемпионство. Многое в судьбе команды решат ближайшие игры – в конце декабря команду ждут поединки против «Ливерпуля» и «Лестера», а затем традиционный «боксинг-дэй», когда надо будет брать максимум. Тем не менее шансы «шпор» на итоговый успех вполне реальны.

Андрей Центров