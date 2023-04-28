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Первая лига

В «Уфе» прокомментировали продажу автобуса

28 Апреля 2023 • 12:49 Комментировать
Уфа
...
Динамо Махачкала
Через 2 ч. 51 мин.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос, почему команда выставила на продажу клубный автобус.

«Объявление действительно, клуб продает автобус. Связано ли это с проблемами с финансированием? Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача — сохранить клуб без долгов, это я и стараюсь сделать», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

После 28 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков. В следующем туре башкирскому клубу предстоит провести игру с махачкалинским «Динамо». Поединок пройдет сегодня, 28 апреля. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Уфа» выставила на продажу клубный автобус

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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УФА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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