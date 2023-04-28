«Уфа» и «Динамо» Махачкала открыли тур нулями

29-й тур Первой лиги начался матчем «Уфа» - «Динамо» Махачкала. В дебюте Идах Шумахов едва не затолкал мяч за ленточку, но в последний момент выручил голкипер «Уфы». В ответ Эгаш Касинтура также неплохо атаковал - парировано и без толкового добивания. Второй тайм прошел без моментов, только перед финальным свистком вратарь хозяев позволил «Уфе» набрать одно очко.
Махачкалинцы идут шестыми, противник - третий с конца.
Протокол игры
Хамкоев Хазбулат•Сандрачук Александр•Мухин Александр•Ботака-Иобома Эрвинг•Ушахин Лев•Темников Иван76' (Евсеев Алексей (76') •Никитин Андрей Владимирович•Емельянов Данила76' (Минаев Роман (76') •Касинтура Эгаш•Погосов Артём•Ортис Дилан66' (Молтенинов Илья (66') 86'
Терновский Дмитрий•Шумахов Идар•Алибеков Муталип• 90'Ковачевич Владимир•Красильниченко Олег•Кагермазов Сослан71' (Сундуков Темиркан (71') •Абдурагимов Рамазан•Атабаев Эрбол66' (Лисакович Руслан (66') •Юсупов Залимхан85' (Ибрагимов Камиль (85') •Глушков Никита Сергеевич•Магомедов Ражаб85' (Мулахусейнович Нардин (85')
Запасные: Боженов Кирилл•Волк Давид
28 апреля.
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