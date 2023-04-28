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Первая лига

«Уфа» и «Динамо» Махачкала открыли тур нулями

28 Апреля 2023 • 17:55 Комментировать
Уфа
0:0
Динамо Махачкала
окончен

29-й тур Первой лиги начался матчем «Уфа» - «Динамо» Махачкала. В дебюте Идах Шумахов едва не затолкал мяч за ленточку, но в последний момент выручил голкипер «Уфы». В ответ Эгаш Касинтура также неплохо атаковал - парировано и без толкового добивания. Второй тайм прошел без моментов, только перед финальным свистком вратарь хозяев позволил «Уфе» набрать одно очко.

Махачкалинцы идут шестыми, противник - третий с конца.

Протокол игры  
Уфа0:0Динамо Махачкала
Хамкоев ХазбулатСандрачук АлександрМухин АлександрБотака-Иобома ЭрвингУшахин ЛевТемников Иван 76' (Евсеев Алексей ( 76') Никитин Андрей ВладимировичЕмельянов Данила 76' (Минаев Роман ( 76') Касинтура ЭгашПогосов АртёмОртис Дилан 66' (Молтенинов Илья ( 66'  86')
Запасные: Кукушкин ИванХугаев АланКарп КэтэлинАхатов ДанилСухов АлександрКонюхов ВадимЧернов АлексейГолубев Артём
Терновский ДмитрийШумахов ИдарАлибеков Муталип  90'Ковачевич ВладимирКрасильниченко ОлегКагермазов Сослан 71' (Сундуков Темиркан ( 71') Абдурагимов РамазанАтабаев Эрбол 66' (Лисакович Руслан ( 66') Юсупов Залимхан 85' (Ибрагимов Камиль ( 85') Глушков Никита СергеевичМагомедов Ражаб 85' (Мулахусейнович Нардин ( 85')
Запасные: Боженов КириллВолк Давид
28 апреля.

 

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