«Уфа» и «Динамо» Махачкала открыли тур нулями

29-й тур Первой лиги начался матчем «Уфа» - «Динамо» Махачкала. В дебюте Идах Шумахов едва не затолкал мяч за ленточку, но в последний момент выручил голкипер «Уфы». В ответ Эгаш Касинтура также неплохо атаковал - парировано и без толкового добивания. Второй тайм прошел без моментов, только перед финальным свистком вратарь хозяев позволил «Уфе» набрать одно очко.

Махачкалинцы идут шестыми, противник - третий с конца.