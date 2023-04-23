Гаджиев рассказал, потянет ли махачкалинское «Динамо» РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном выходе его команды в элитный российский дивизион.

«Потянем ли мы РПЛ, если все-таки выйдем туда по окончании сезона? Инфраструктура у нас на порядок лучше многих команд Первой лиги, а вот финансовая составляющая у нас невысокая. Но эту тему я не хотел бы обсуждать», — цитирует Гаджиева Metaratings.

После 28 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 40 набранных очков. До четвертой строчки, которая дает право принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ, махачкалинской команде не хватает пять баллов.