«Уфа» выставила на продажу клубный автобус

Футбольный клуб «Уфа» продаёт свой клубный автобус – такое объявление появилось на популярном российском сайте Avito.

В тексте объявления указано, что туристический автобус 2020 года выпуска в фиолетовых цветах и с надписью «Футбольный клуб «Уфа» можно приобрести за 24,7 млн руб. Раньше на нём перевозили основной состав клуба. Пробег машины – 67 тыс. километров.

С чем связана продажа такого ценного для любого футбольного клуба актива – неизвестно.

Напомним, текущий сезон ещё недавний участник Премьер-лиги проводит в борьбе за выживание на дне турнирной таблицы Первой лиги. На данный момент уфимцы идут лишь на 16-м месте, а это зона вылета.