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Первая лига

«Уфа» выставила на продажу клубный автобус

27 Апреля 2023 • 22:18 Комментировать
Уфа
...
Динамо Махачкала
Через 16 ч. 41 мин.

Футбольный клуб «Уфа» продаёт свой клубный автобус – такое объявление появилось на популярном российском сайте Avito.

В тексте объявления указано, что туристический автобус 2020 года выпуска в фиолетовых цветах и с надписью «Футбольный клуб «Уфа» можно приобрести за 24,7 млн руб. Раньше на нём перевозили основной состав клуба. Пробег машины – 67 тыс. километров.

С чем связана продажа такого ценного для любого футбольного клуба актива – неизвестно.

Напомним, текущий сезон ещё недавний участник Премьер-лиги проводит в борьбе за выживание на дне турнирной таблицы Первой лиги. На данный момент уфимцы идут лишь на 16-м месте, а это зона вылета.

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Уфа
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