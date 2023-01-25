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Первая лига

Игрок «Акрона» Сагуткин получил серьёзную травму головы на сборе, его увезли в больницу

25 Января 2023 • 22:41 Комментировать
Акрон
...
Краснодар-2
05.03 19:00

Центральный защитник «Акрона» Данила Сагуткин на одном из контрольных матчей на сборе в турецком Белеке получил серьёзную травму головы. Печальную весть сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Центральный защитник «Акрона» получил серьёзную травму головы на последних секундах товарищеского матча с «Пари НН», он получил удар локтем от соперника», - говорится в клубном сообщении.

Игрока с поля эвакуировала бригада «скорой», на данный момент 26-летний футболист находится в ближайшем к футбольному полю госпитале. Там ему окажут помощь и проведут обследование, а после определят характер травмы.

Данила Сагуткин играет за «Акрон» с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Пари НН Данила Сагуткин
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