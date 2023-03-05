«Акрон» с «Краснодаром-2» не смогли забить в снегопад

Первый весенний матч для «Акрона» и «Краснодара-2» запомнится надолго. Команды играли в сильный снегопад, и судье пришлось даже останавливать игру в первом тайме для того, чтобы убрать осадки хотя бы на линиях поля. Что касается результативных ударов, то их сегодня попросту не было - 0:0.
«Акрон» остается 13-м, а соперник - последним.
Протокол игры
Волков Сергей•Зуев Илья 26'38' (Рогач Иван (38') • 85'Ходжаниязов Джамалдин• 55'Савичев Константин•Полубояринов Данил•Макаров Сергей•Песегов Евгений•Чудин Иван 3'46' (Шакуро Павел (46') •Азаров Владимир60' (Салтыков Никита (60') •Апеков Руслан60' (Килин Антон (60') •Эльдарушев Абу-Саид
Гришин Валентин•Пивоваров Дмитрий•Гайворонский Данила•Сухорученко Михаил• 49'Исаенко Олег•Губжоков Ислам-Бек46' (Окоронкво Джонатан (46') •Плотников Никита•Ндука Ифеани Давид•Карпов Данил57' (Попов Омар (57') •Халназаров Рустам46' (Самко Владислав (46') •Кутовой Максим63' (Иванов Дмитрий III (63')
Запасные: Кокарев Никита•Кокоев Давид•Логачёв Богдан
05 марта.
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