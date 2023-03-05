«Акрон» с «Краснодаром-2» не смогли забить в снегопад

Первый весенний матч для «Акрона» и «Краснодара-2» запомнится надолго. Команды играли в сильный снегопад, и судье пришлось даже останавливать игру в первом тайме для того, чтобы убрать осадки хотя бы на линиях поля. Что касается результативных ударов, то их сегодня попросту не было - 0:0.

«Акрон» остается 13-м, а соперник - последним.