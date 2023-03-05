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Первая лига

«Акрон» с «Краснодаром-2» не смогли забить в снегопад

05 Марта 2023 • 16:31 Комментировать
Акрон
0:0
Краснодар-2
окончен

Первый весенний матч для «Акрона» и «Краснодара-2» запомнится надолго. Команды играли в сильный снегопад, и судье пришлось даже останавливать игру в первом тайме для того, чтобы убрать осадки хотя бы на линиях поля. Что касается результативных ударов, то их сегодня попросту не было - 0:0.

«Акрон» остается 13-м, а соперник - последним.

Протокол игры  
Акрон0:0Краснодар-2
Волков СергейЗуев Илья  26' 38' (Рогач Иван ( 38'  85') Ходжаниязов Джамалдин  55'Савичев КонстантинПолубояринов ДанилМакаров СергейПесегов ЕвгенийЧудин Иван  3' 46' (Шакуро Павел ( 46') Азаров Владимир 60' (Салтыков Никита ( 60') Апеков Руслан 60' (Килин Антон ( 60') Эльдарушев Абу-Саид
Запасные: Матвеев МаксимСагуткин ДаниилПалиенко МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексПонсе АндресСасин ДмитрийСычёв Виталий
Гришин ВалентинПивоваров ДмитрийГайворонский ДанилаСухорученко Михаил  49'Исаенко ОлегГубжоков Ислам-Бек 46' (Окоронкво Джонатан ( 46') Плотников НикитаНдука Ифеани ДавидКарпов Данил 57' (Попов Омар ( 57') Халназаров Рустам 46' (Самко Владислав ( 46') Кутовой Максим 63' (Иванов Дмитрий III ( 63')
Запасные: Кокарев НикитаКокоев ДавидЛогачёв Богдан
05 марта.

 

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Краснодар-2 Акрон
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