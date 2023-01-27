Футболиста «Акрона» прооперировали в Анталье

Защитника тольяттинского «Акрона» Данилу Сагуткина прооперировали в одной из больниц турецкой провинции Анталия, сообщает в своих соцсетях футбольный клуб.

Напомним, футболист получил серьёзную травму головы в контрольном матче на турецком сборе против «Пари НН». После столкновения с игроком соперника Сагуткину несколько минут оказывали помощь врачи, он не мог подняться с газона.

По итогу футболисту провели операцию по репозиции костей лицевого черепа. К счастью, вернуться к тренировкам он сможет примерно через четыре недели, а ещё полгода ему надо будет играть в защитной маске.