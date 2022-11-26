Кононов – про 0:5 от «Балтики»: «Трудно что-то говорить»

Наставник «Арсенала» из Тулы Олег Кононов высказался после разгромного поражения его команды от «Балтики» из Калининграда (0:5).

«Трудно что-то говорить после таких проигрышей. Хочу сразу же сказать, что беру это поражение на себя, потому что 0:5 – это уже вина тренера», - сказал Кононов на пресс-конференции.

Специалист отметил, что три гола, пропущенные во время первой половины игры, сильно подорвали коллектив морально, и во второй части встречи у тульской команды уже практически не оставалось никаких шансов.

Тренер назвал победу «Балтики» заслуженной, вопросов к лидирующей позиции в турнирной таблице соревнования у Олега Кононова к команде из Калининграда не возникает.

Кононов также сообщил, что собирается провести анализ разгромного поражения и сделать выводы по этой игре.

Кроме того, наставник «Арсенала» выразил благодарность болельщикам.