Игнашевич – о победе над «Арсеналом»: «Обыграли хорошую команду на её поле»

Наставник «Балтики» из Калининграда прокомментировал разгромную победу над «Арсеналом» из Тулы (5:0).

Специалист поздравил футболистов своей команды со столь необходимой выездной победой, а также сказал, что они идеально «высказались» на поле во время игры.

«Она [победа] важная, потому что мы обыграли хорошую команду на её поле. И эта последняя победа в уходящем календарном году – подарок нашим балтийским болельщикам на новый год», - сказал Игнашевич на пресс-конференции.

Какой-либо один решающий фактор данного результата наставник калининградского коллектива выделить не смог, однако отметил – игроки его команды имеют характер победителей и обладают знаниями и умениями, нужными для подобного рода разгромных результатов.

Главной мотивацией футболистов Игнашевич назвал расположение клуба в турнирной таблице – сейчас «Балтика» лидирует в Первой лиге.