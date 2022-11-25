«Балтика» забила 5 голов «Арсеналу» в последнем для себя матче 2022 года

«Арсенал» и «Балтика» первыми из участников Первой лиги завершили 2022 год. Калининградцы сыграли крайне уверенно и разгромили одного из конкурентов со счётом 5:0. В середине первого тайма отличились Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев и Максим Кузьмин. После перерыва Гузина оформил дубль, также забил Сергей Пряхин.
«Балтика» выиграла четвертый матч кряду и лидирует с отрывом в шесть очков от второго места. Туляки пятые.
Протокол игры
|21'Гузина Гедеон (0:1)
|27'Мусаев Тамерлан (0:2)
|36'Кузьмин Максим (0:3)
|55'Гузина Гедеон (0:4)
|79'Пряхин Сергей (0:5)
Левашов Михаил•Мануйлов Роман63' (Сокол Артём (63') •Сериков Илья•Григалава Гиа•Насыров Исламжан79' (Суханов Артём Романович (79') •Кайнов Максим•Григорян Арутюн•Панченко Кирилл•Яковлев Михаил63' (Ставпец Александр (63') •Луценко Евгений79' (Изотов Роман (79') •Алиев Камран63' (Янов Данила (63')
Латышонок Евгений•Маляров Кирилл•Остойич Иван•Радмановац Никола•Валиахметов Эдуард68' (Дудиев Аслан (68') •Осипов Александр•Казаев Ян82' (Кашчелан Младен (82') • 90'Лазарев Владислав81' (Клёнкин Данил (81') •Кузьмин Максим68' (Пряхин Сергей (68') •Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон77' (Барков Дмитрий (77')
25 ноября.
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