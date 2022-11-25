«Балтика» забила 5 голов «Арсеналу» в последнем для себя матче 2022 года

«Арсенал» и «Балтика» первыми из участников Первой лиги завершили 2022 год. Калининградцы сыграли крайне уверенно и разгромили одного из конкурентов со счётом 5:0. В середине первого тайма отличились Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев и Максим Кузьмин. После перерыва Гузина оформил дубль, также забил Сергей Пряхин.

«Балтика» выиграла четвертый матч кряду и лидирует с отрывом в шесть очков от второго места. Туляки пятые.