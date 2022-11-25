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Первая лига

«Балтика» забила 5 голов «Арсеналу» в последнем для себя матче 2022 года

25 Ноября 2022 • 20:58 Комментировать
Арсенал Тула
0:5
Балтика
окончен

«Арсенал» и «Балтика» первыми из участников Первой лиги завершили 2022 год. Калининградцы сыграли крайне уверенно и разгромили одного из конкурентов со счётом 5:0. В середине первого тайма отличились Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев и Максим Кузьмин. После перерыва Гузина оформил дубль, также забил Сергей Пряхин.

«Балтика» выиграла четвертый матч кряду и лидирует с отрывом в шесть очков от второго места. Туляки пятые.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:5Балтика
  21'Гузина Гедеон (0:1)
  27'Мусаев Тамерлан (0:2)
  36'Кузьмин Максим (0:3)
  55'Гузина Гедеон (0:4)
  79'Пряхин Сергей (0:5)
Левашов МихаилМануйлов Роман 63' (Сокол Артём ( 63') Сериков ИльяГригалава ГиаНасыров Исламжан 79' (Суханов Артём Романович ( 79') Кайнов МаксимГригорян АрутюнПанченко КириллЯковлев Михаил 63' (Ставпец Александр ( 63') Луценко Евгений 79' (Изотов Роман ( 79') Алиев Камран 63' (Янов Данила ( 63')
Запасные: Коченков АнтонВладислав БакулинКулешин ИльяБольшаков КириллДеспотович ДжорджеШамов Егор
Латышонок ЕвгенийМаляров КириллОстойич ИванРадмановац НиколаВалиахметов Эдуард 68' (Дудиев Аслан ( 68') Осипов АлександрКазаев Ян 82' (Кашчелан Младен ( 82'  90') Лазарев Владислав 81' (Клёнкин Данил ( 81') Кузьмин Максим 68' (Пряхин Сергей ( 68') Мусаев ТамерланГузина Гедеон 77' (Барков Дмитрий ( 77')
Запасные: Тишкин МаксимБориско МаксимПуцко АлександрГогричиани Гоча
25 ноября.

 

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