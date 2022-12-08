Тульскому «Арсеналу» запретили подписывать новых игроков

Футбольному клубу «Арсенал» из Тулы запретили подписывать новичков. Ограничение будет действовать до тех пор, пока туляки не погасят долг перед своим бывшим форвардом – Евгением Марковым, передаёт сайт РФС.

Ранее Маркова не включили в заявку на сезон из-за требований по зарплате и форвард расторг с клубом контракт. «Арсенал» обязали выплатить Маркову компенсацию.

Напомним, что текущий сезон тульский клуб проводит в Первой лиге, куда он попал по итогам прошлого сезона в РПЛ. Туляки к зимней паузе пока идут на шестом месте, имея в активе 32 очка и девять побед после 20 туров. И отстают от лидера на девять баллов.