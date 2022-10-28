Главный тренер «Шинника» был удалён после празднования гола своей команды

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев получил красную карточку во время матча 16-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом». Стоит отметить, что весь второй тайм ярославский клуб провел в меньшинстве.

Полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов вывел свою команду вперед на 80-й минуте встречи, сделав счет 2:1. Евсеев не сдержал эмоций после забитого мяча и получил красную карточку.

«Шинник» принимает «Арсенал» на своем поле в рамках 16-го тура Первой лиги, за прямой текстовой трансляцией встречи вы можете следить на портале LiveResult.ru.

Ранее голами отметились Илья Грузнов у хозяев и Кирилл Панченко у «Арсенала».