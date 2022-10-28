Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Шинник» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Арсеналом»

28 Октября 2022 • 21:05 Комментировать
Шинник
2:1
Арсенал Тула
окончен

16-й тур Первой лиги начался в Ярославле матчем между «Шинником» и «Арсеналом». Команда Вадима Евсеева дала бой претенденту на второе место. Уже на 13-й минуте Илья Грузнов без помех головой замкнул фланговый навес. На 45-й минуте Андрей Семёнов схлопотал удаление за ненужную грубость, и еще повезло, что в ворота «Шинника» судья не поставил пенальти. У гостей после подачи углового Ансор Хабибов с подбора зарядил в каркас ворот. Все же гости отыгрались после удара Кирилла Панченко из пределов штрафной. Вскоре Джордже Деспотович после подачи головой направил мяч в штангу. В ответ хозяева забили победный гол. Дмитрий Самойлов вторым ударом подряд из-за пределов штрафной поразил цель. Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев на радостях схлопотал удаление.

2:1, «Шинник» вплотную подобрался к идущему на шестом месте «Арсеналу».

Протокол игры  
Шинник2:1Арсенал Тула
(1:0) Грузнов Илья13'  
  63'Панченко Кирилл (1:1)
(2:1) Самойлов Дмитрий79'  
Вамбольт ДенисСемёнов Андрей Игоревич  45'Покидышев Николай  59'Осипов Евгений  76'Кулишев Артём 46' (Стешин Евгений ( 46') Емельянов РоманЗинков ВячеславСавинов АндрейГонгапшев Альбек 11' (Самойлов Дмитрий ( 11'Семейкин Артём 83') Батютин Андрей 46' (Хитяев Андрей ( 46') Грузнов Илья 55' (Соколов Игорь ( 55')
Запасные: Маклаков ИванКанаев МихаилЛеонтьев ИгорьФилиппов МихаилРазборов АндрейНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
Шамов ЕгорНасыров ИсламжанГригалава Гиа  5'Шумских АлексейСокол АртёмПанченко КириллЯковлев Михаил 60' (Ткачёв Сергей ( 60') Померко АлексейГригорян Арутюн 60' (Кайнов Максим ( 60') Хабибов Ансор 71' (Ставпец Александр ( 71') Луценко Евгений
Запасные: Большаков КириллДеспотович ДжорджеЯнов ДанилаСтепанов ДанилЛевашов МихаилМануйлов РоманСуханов Артём РомановичАлиев КамранСериков Илья
28 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шинник Шинник
Арсенал Тула Арсенал Тула
2
1
Видео
29.10.22 в 15:00
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
3.00 3.15 2.44
Видео
29.10.22 в 16:00
Волгарь Волгарь
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.50 3.35 2.75
Видео
29.10.22 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
Уфа Уфа
2.18 3.05 3.70
Видео
29.10.22 в 17:00
ФК Кубань ФК Кубань
Родина Москва Родина Москва
1.97 3.50 3.75
Видео
29.10.22 в 17:00
Алания Алания
Акрон Акрон
1.51 4.10 6.40
Видео
29.10.22 в 18:30
Нефтехимик Нефтехимик
Енисей Енисей
2.48 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
21:06 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Шинника» был удалён после празднования гола своей команды
21:05 · Россия. Первая лига
«Шинник» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Арсеналом»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ»
07:52 · Россия. Первая лига
Газизов поставил задачу перед новым главным тренером «Уфы»
27 Октября
09:46 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Уфы» Стукалов высказался об Урунове
09:46 · Россия. Премьер-лига
Новиков отреагировал на информацию о работе в «Пари НН»
09:19 · Россия. Первая лига
«Уфа» назначила нового главного тренера официально
08:32 · Россия. Первая лига
Восставшие из пепла
26 Октября
12:05 · Россия. Первая лига
«Уфа» нашла нового главного тренера
11:59 · Россия. Первая лига
Газизов объяснил тренерскую отставку в «Уфе»
11:46 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила об отставке главного тренера официально
07:38 · Россия. Первая лига
Газизов планирует уволить главного тренера «Уфы»
24 Октября
21:11 · Россия. Первая лига
Тедеев не перейдёт в клуб РПЛ из «Алании»
19:59 · Россия. Первая лига
Футбольные клубы из Крыма и Севастополя могут принять участие в ФНЛ уже в следующем сезоне 1
19:38 · Россия. Первая лига
Сафрониди – о существовании «Уфы»: «Нужен конкретный чёткий ответ: да или нет»
Все новости
Рекомендуем