«Шинник» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Арсеналом»

16-й тур Первой лиги начался в Ярославле матчем между «Шинником» и «Арсеналом». Команда Вадима Евсеева дала бой претенденту на второе место. Уже на 13-й минуте Илья Грузнов без помех головой замкнул фланговый навес. На 45-й минуте Андрей Семёнов схлопотал удаление за ненужную грубость, и еще повезло, что в ворота «Шинника» судья не поставил пенальти. У гостей после подачи углового Ансор Хабибов с подбора зарядил в каркас ворот. Все же гости отыгрались после удара Кирилла Панченко из пределов штрафной. Вскоре Джордже Деспотович после подачи головой направил мяч в штангу. В ответ хозяева забили победный гол. Дмитрий Самойлов вторым ударом подряд из-за пределов штрафной поразил цель. Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев на радостях схлопотал удаление.

2:1, «Шинник» вплотную подобрался к идущему на шестом месте «Арсеналу».