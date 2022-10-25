Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление команды в Первой лиге.

«Это, знаете в Первой лиге одну игру выиграл – ты уже поднимаешься наверх. Здесь только-только начали играть. Сыграли только 14-15 туров, я думаю, всё впереди», — сказал Аджоев.

«Арсенал» провел 15 матчей в Первой лиге, набрав 25 очков. Команда под руководством Олега Кононова располагается на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему владикавказская «Алания», в активе у которой 35 очка.

В следующем туре тульский клуб на выезде сыграет против ярославского «Шинника». Встреча состоится 28 октября.