Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Слуцкий не тянет даже на уровне ФНЛ: Что творится с «Рубином»

08 Августа 2022 • 23:46 Комментировать
Нефтехимик
2:2
Рубин
окончен

«Рубин» лишь однажды сумел победить в четырёх стартовых турах Первой лиги. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что происходит.

«Рубин» после сенсационного вылета из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона собирался быстро вернуться в элиту. Казанцы очень оперативно пополнили состав опытными игроками: Беленов, Мартынович, Чуперка, Зотов, Олег Иванов, Фамейе. Эти игроки могли оказаться летом и в Премьер-лиге, так что кадровых проблем у казанцев не было. Сохранил «Рубин» и Леонида Слуцкого – самого маститого тренера в ФНЛ. Однако пока «Рубин» разочаровывает.

В стартовом туре была обыграна «Родина», только-только поднявшаяся из Второй лиги, затем последовало поражение от «Енисея» и ничьи с «Уфой» и «Нефтехимиком». Неудачу в Красноярске можно объяснить хотя бы перелётом. Однако следующие две ничьи, в особенности с нижнекамскими соседями, – это уже провал.

Вера «Рубина» в Слуцкого продолжает удивлять всё больше и больше. Руководство казанцев так намертво вцепилось в контракт тренера, пытаясь, кажется, убедить прежде всего себя в том, что с командой работает топ-тренер. К сожалению, Слуцкий давно не может выжать из коллектива какой-то толк. По итогам прошлого сезона тренер пытался с табличками доказать, что во всём виноват массовый исход легионеров. Сейчас у Слуцкого сильнейший состав в лиге, причём у него было время подготовиться. Однако мало того что нет результата, «Рубин» откровенно разочаровывает. Тренер опять пытается выкрутиться за счёт статистики – «Крылья Советов» с Осинькиным стартовали не лучше, а добились повышения в классе. Слуцкий, правда, забыл, что самарцы тогда с новым наставником и футболистами успели провести всего пару тренировок и через матчи сыгрывались.

Слуцкий всё больше превращается в мем. Болельщики «Рубина» уже откровенно глумятся в социальных сетях, предлагая тренеру набор отмазок ещё до финального свистка. Совсем смешно, что один из вариантов, связанный с искусственным полем в Нижнекамске, оказывается верным. После ничьей с «Нефтехимиком» Слуцкий отметил, что его игрокам тяжело дается переход с натуральных полей, на которых они тренируются, на искусственные. 

В футболе есть одно очень тяжёлое зрелище – это смотреть, как некогда успешные тренеры перестают добиваться успеха и начинают пытаться доказать свою силу на словах. Они побеждали, были на вершине, и вдруг ничего не получается. Однако проще всего на словах доказывать свою правоту и объяснять неудачи разными внешними факторами. Очень обидно, что всего в 51 год Слуцкий оказался в ситуации, когда ему приходится искать отмазку за отмазкой.

Первая лига – это турнир, который ниже по классу исполнителей, чем Премьер-лига. Однако здесь на первый план выходит характер. В Первой лиге намного чаще приходится бороться с внешними обстоятельствами: перелёты, некачественные поля, более спорное судейство. Чтобы добиваться успеха, надо со всем этим справляться, а не использовать как оправдание.

Слуцкому надо срочно взять себя в руки, стиснуть зубы и биться. У «Рубина» сильнейший состав, и не может быть ни одной причины, почему казанцы вдруг могут не вернуться в элиту. Казанцы могут проиграть только сами себе. С другой стороны, всё больше сомнений в том, что Слуцкий может ещё что-то дать «Рубину». Возможно, это просто не его клуб. Либо время тренера уже ушло.

Роман Андреев

Нужно ли отправить в отставку Леонида Слуцкого?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Нефтехимик 2:2 Рубин
окончен Балтика 1:0 Арсенал Тула
Все матчи
Новости
08 Августа
22:56 · Россия. Первая лига
Слуцкий: «Близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав»
20:27 · Россия. Первая лига
«Рубин» без побед в трёх последних матчах Первой лиги
19:55 · Россия. Первая лига
«К вам приехал чемпион страны»: «Рубин» не смог победить в дерби
17:48 · Россия. Первая лига
В «Рубине» ответили на вопрос о тренировках Дзюбы
07 Августа
21:04 · Россия. Первая лига
«Динамо» из Махачкалы вырвало победу в игре с «Шинником»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Селюк - о «Факеле»: «Видно, что это команда Первой лиги» эксклюзив
19:00 · Россия. Первая лига
«Кубань» разгромила «Волгу»
18:59 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» стал первой командой, отобравшей очки у «КАМАЗа»
18:11 · Россия. Первая лига
«Уфа» проиграла «Алании», «Родина» и «Волгарь» не забивали
06 Августа
20:03 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» разгромил «Акрон» в споре аутсайдеров
14:54 · Россия. Первая лига
«Енисей» вышел на второе место, обыграв «Велес»
05 Августа
21:30 · Россия. Первая лига
Агент Камилова рассказал о будущем игрока в «Уфе»
12:35 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила о переходе Масалова официально
11:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок тульского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро может перейти в «Сочи» эксклюзив
10:18 · Россия. Первая лига
Нападающий Климов объяснил, почему не смог заиграть «Рубине»
Все новости
Рекомендуем