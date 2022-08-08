Слуцкий не тянет даже на уровне ФНЛ: Что творится с «Рубином»

«Рубин» лишь однажды сумел победить в четырёх стартовых турах Первой лиги. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что происходит.

«Рубин» после сенсационного вылета из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона собирался быстро вернуться в элиту. Казанцы очень оперативно пополнили состав опытными игроками: Беленов, Мартынович, Чуперка, Зотов, Олег Иванов, Фамейе. Эти игроки могли оказаться летом и в Премьер-лиге, так что кадровых проблем у казанцев не было. Сохранил «Рубин» и Леонида Слуцкого – самого маститого тренера в ФНЛ. Однако пока «Рубин» разочаровывает.

В стартовом туре была обыграна «Родина», только-только поднявшаяся из Второй лиги, затем последовало поражение от «Енисея» и ничьи с «Уфой» и «Нефтехимиком». Неудачу в Красноярске можно объяснить хотя бы перелётом. Однако следующие две ничьи, в особенности с нижнекамскими соседями, – это уже провал.

Вера «Рубина» в Слуцкого продолжает удивлять всё больше и больше. Руководство казанцев так намертво вцепилось в контракт тренера, пытаясь, кажется, убедить прежде всего себя в том, что с командой работает топ-тренер. К сожалению, Слуцкий давно не может выжать из коллектива какой-то толк. По итогам прошлого сезона тренер пытался с табличками доказать, что во всём виноват массовый исход легионеров. Сейчас у Слуцкого сильнейший состав в лиге, причём у него было время подготовиться. Однако мало того что нет результата, «Рубин» откровенно разочаровывает. Тренер опять пытается выкрутиться за счёт статистики – «Крылья Советов» с Осинькиным стартовали не лучше, а добились повышения в классе. Слуцкий, правда, забыл, что самарцы тогда с новым наставником и футболистами успели провести всего пару тренировок и через матчи сыгрывались.

Слуцкий всё больше превращается в мем. Болельщики «Рубина» уже откровенно глумятся в социальных сетях, предлагая тренеру набор отмазок ещё до финального свистка. Совсем смешно, что один из вариантов, связанный с искусственным полем в Нижнекамске, оказывается верным. После ничьей с «Нефтехимиком» Слуцкий отметил, что его игрокам тяжело дается переход с натуральных полей, на которых они тренируются, на искусственные.

В футболе есть одно очень тяжёлое зрелище – это смотреть, как некогда успешные тренеры перестают добиваться успеха и начинают пытаться доказать свою силу на словах. Они побеждали, были на вершине, и вдруг ничего не получается. Однако проще всего на словах доказывать свою правоту и объяснять неудачи разными внешними факторами. Очень обидно, что всего в 51 год Слуцкий оказался в ситуации, когда ему приходится искать отмазку за отмазкой.

Первая лига – это турнир, который ниже по классу исполнителей, чем Премьер-лига. Однако здесь на первый план выходит характер. В Первой лиге намного чаще приходится бороться с внешними обстоятельствами: перелёты, некачественные поля, более спорное судейство. Чтобы добиваться успеха, надо со всем этим справляться, а не использовать как оправдание.

Слуцкому надо срочно взять себя в руки, стиснуть зубы и биться. У «Рубина» сильнейший состав, и не может быть ни одной причины, почему казанцы вдруг могут не вернуться в элиту. Казанцы могут проиграть только сами себе. С другой стороны, всё больше сомнений в том, что Слуцкий может ещё что-то дать «Рубину». Возможно, это просто не его клуб. Либо время тренера уже ушло.

Роман Андреев