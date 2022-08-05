Нападающий Климов объяснил, почему не смог заиграть «Рубине»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Кирилл Климов, ранее выступавший за Рубин, рассказал о времени, поведённом в казанской команде.

По словам Климова, освоиться в «Рубине» ему очень помог бывший полузащитник казанцев Дмитрий Тарасов, а также назвал причины, по которым ему не удалось закрепиться в основном составе команды.

«Когда я приходил в команду на позицию нападающего, была большая конкуренция: Джордже Деспотович в идеальной форме, Иван Игнатьев, Кирилл Косарев. Не скажу, что полностью её проиграл, но тяжело показать себя, когда Деспот забивал в каждой игре», — цитирует Климова «Бизнес Online».

Напомним, что Климов защищал цвета «Рубина» в период с 2020 по 2022 год. Всего в составе казанцев форвард провёл 5 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Летом нынешнего года 21-летний футболист перешёл в хабаровский СКА.