«Рубин» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Бунедкора»

«Рубин» заинтересован в 18-летнем полузащитнике клуба «Бунедкор» Умарали Рахмоналиеве, сообщает Metaratings.

По информации источника, сам футболист намерен продолжить карьеру в «Рубине», однако его нынешний клуб требует от казанцев миллион долларов за трансфер своего игрока.

Сообщается, что если «Бунедкор» не захочет отпускать Рахмоналиева, то узбекский футболист может разорвать контракт в одностороннем порядке и перейти в «Рубин» на правах свободного агента.

Действующее соглашение полузащитника с «Бунедкором» истекает в конце нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Рахмоналиева в 200 тысяч евро.

В текущем ходу хавбек провёл за «Бунедкор» 13 матчей, забив в них шесть голов.