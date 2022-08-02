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«Рубин» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Бунедкора»

02 Августа 2022 • 11:07 Комментировать
Нефтехимик
...
Рубин
08.08 18:00

«Рубин» заинтересован в 18-летнем полузащитнике клуба «Бунедкор» Умарали Рахмоналиеве, сообщает Metaratings.

По информации источника, сам футболист намерен продолжить карьеру в «Рубине», однако его нынешний клуб требует от казанцев миллион долларов за трансфер своего игрока.

Сообщается, что если «Бунедкор» не захочет отпускать Рахмоналиева, то узбекский футболист может разорвать контракт в одностороннем порядке и перейти в «Рубин» на правах свободного агента.

Действующее соглашение полузащитника с «Бунедкором» истекает в конце нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Рахмоналиева в 200 тысяч евро.

В текущем ходу хавбек провёл за «Бунедкор» 13 матчей, забив в них шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Бунедкор Трансферы футбола - лето 2022 Умарали Рахмоналиев
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НЕФТЕХИМИК РУБИН
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