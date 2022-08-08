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Первая лига

«К вам приехал чемпион страны»: «Рубин» не смог победить в дерби

08 Августа 2022 • 19:55 Комментировать
Нефтехимик
2:2
Рубин
окончен

В понедельник проходят заключительные матчи четвёртого тура Первой лиги. «Нефтехимик» и «Рубин» выдали яркий матч. «К вам приехал чемпион страны» - заряжали гостевые фанаты, и Виталий Лисакович забил уже на второй минуте. Нижнекамцы ответили невероятным по красоте голом в падении через себя от Романа Денисова. Олег Иванов подвёл «Рубин», получив красную карточку, но даже в такой ситуации казанцы снова забили, правда, после гола Джоэля Фамейе получили мяч от Павла Котова – боевые 2:2.

У команд по 5 очков и одно девятое место на двоих.

Протокол игры  
Нефтехимик2:2Рубин
  2'Лисакович Виталий (0:1)
(1:1) Денисов Роман49'  
  68'Фамейе Джоэль (1:2)
(2:2) Котов Павел76'  
Обухов ИгорьШиряев МаксимКалугин Никита  77'Бердников Алексей  88' 88' (Ситдиков Марат ( 88') Котов ПавелМосквичёв ВладимирДенисов Роман 69' (Школик Игорь ( 69'  89') Галиулин ВагизБезруков Руслан 69' (Дворецков Филипп ( 69'  89') Котик Артём 70' (Терехов Антон ( 70') Уридия Мераби
Запасные: Голубев АндрейЛайкин МаксимКеваев ГригорийЧеркес ЕвгенийХубаев ДавидЗорин Богдан
Дюпин ЮрийМартынович АлександрГрицаенко АлексейСамошников ИльяИванов Олег  57'Зотов АлександрКабутов Дмитрий  47'Чуперка Валерий 54' (Саплинов Александр ( 54') Фамейе Джоэль 83' (Бакаев Солтмурад ( 83') Лисакович ВиталийКосарев Кирилл 54' (Апшацев Марат ( 54'  78')
Запасные: Попов АртёмНижегородов КонстантинМуллин КамильИсмагилов АртёмФаттахов ЛенарБеленов АлександрКузнецов ДаниилМусаев ЛеонГорбунов Игорь
08 августа.

 

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окончен Нефтехимик 2:2 Рубин
Идет 53 минута Балтика 0:0 Арсенал Тула
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Сегодня, 08 Августа
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