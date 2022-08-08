«К вам приехал чемпион страны»: «Рубин» не смог победить в дерби

В понедельник проходят заключительные матчи четвёртого тура Первой лиги. «Нефтехимик» и «Рубин» выдали яркий матч. «К вам приехал чемпион страны» - заряжали гостевые фанаты, и Виталий Лисакович забил уже на второй минуте. Нижнекамцы ответили невероятным по красоте голом в падении через себя от Романа Денисова. Олег Иванов подвёл «Рубин», получив красную карточку, но даже в такой ситуации казанцы снова забили, правда, после гола Джоэля Фамейе получили мяч от Павла Котова – боевые 2:2.
У команд по 5 очков и одно девятое место на двоих.
Протокол игры
|2'Лисакович Виталий (0:1)
|(1:1) Денисов Роман49'
|68'Фамейе Джоэль (1:2)
|(2:2) Котов Павел76'
Обухов Игорь•Ширяев Максим•Калугин Никита• 77'Бердников Алексей 88'88' (Ситдиков Марат (88') •Котов Павел•Москвичёв Владимир•Денисов Роман69' (Школик Игорь (69') • 89'Галиулин Вагиз•Безруков Руслан69' (Дворецков Филипп (69') • 89'Котик Артём70' (Терехов Антон (70') •Уридия Мераби
Дюпин Юрий•Мартынович Александр•Грицаенко Алексей•Самошников Илья•Иванов Олег• 57'Зотов Александр•Кабутов Дмитрий• 47'Чуперка Валерий54' (Саплинов Александр (54') •Фамейе Джоэль83' (Бакаев Солтмурад (83') •Лисакович Виталий•Косарев Кирилл54' (Апшацев Марат (54') 78'
08 августа.