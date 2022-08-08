«К вам приехал чемпион страны»: «Рубин» не смог победить в дерби

В понедельник проходят заключительные матчи четвёртого тура Первой лиги. «Нефтехимик» и «Рубин» выдали яркий матч. «К вам приехал чемпион страны» - заряжали гостевые фанаты, и Виталий Лисакович забил уже на второй минуте. Нижнекамцы ответили невероятным по красоте голом в падении через себя от Романа Денисова. Олег Иванов подвёл «Рубин», получив красную карточку, но даже в такой ситуации казанцы снова забили, правда, после гола Джоэля Фамейе получили мяч от Павла Котова – боевые 2:2.

У команд по 5 очков и одно девятое место на двоих.