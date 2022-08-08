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Первая лига

Слуцкий: «Близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав»

08 Августа 2022 • 22:56 Комментировать
Нефтехимик
2:2
Рубин
окончен

Казанский «Рубин» начал в Первой лиге с победы, но далее на протяжении трёх туров не может победить. В понедельник команда Леонида Слуцкого поделила очки с «Нефтехимиком» (2:2).

Главный тренер на пресс-конференции отметил характер команды, которая после удаления заиграла даже лучше, забила гол и попала в штангу, а также в концовке заставила соперника играть на ничью.

Но есть и недочеты: «Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи. Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав», - заявил тренер после игры.

Проведя четыре матча, «Рубин» набрал пять очков и идет на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Балтика 1:0 Арсенал Тула
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