Слуцкий: «Близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав»

Казанский «Рубин» начал в Первой лиге с победы, но далее на протяжении трёх туров не может победить. В понедельник команда Леонида Слуцкого поделила очки с «Нефтехимиком» (2:2).

Главный тренер на пресс-конференции отметил характер команды, которая после удаления заиграла даже лучше, забила гол и попала в штангу, а также в концовке заставила соперника играть на ничью.

Но есть и недочеты: «Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи. Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав», - заявил тренер после игры.

Проведя четыре матча, «Рубин» набрал пять очков и идет на девятом месте.