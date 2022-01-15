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ФНЛ - Первый дивизион

Липецкий «Металлург» покинуло ещё два игрока

15 Января 2022 • 01:39 Комментировать
Металлург Липецк
...
Торпедо Москва
06.03 18:00

Липецкий «Металлург» продолжает активно менять состав перед второй частью сезона в ФНЛ.

На правах свободных агентов «Металлург» покинули атакующий полузащитник Николай Иванников и защитник Евгений Фролов, сообщает Transfermarkt.

Евгений Фролов с 2011 года выступал за «Металлург» после перехода из «Локомотива» Лиски. А Иванников пришёл в команду из Липецка в январе прошлого года на правах свободного агента из тольяттинского «Акрона».

В нынешнем сезоне 35-летний Фролов провёл за «Металлург» во всех турнирах 11 матчей и отметился одной голевой передачей.

На счету 29-летнего Иванникова в этом сезоне за «Металлург» во всех турнирах 21 матч и также одна голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Металлург Липецк
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