Липецкий «Металлург» покинуло ещё два игрока

Липецкий «Металлург» продолжает активно менять состав перед второй частью сезона в ФНЛ.

На правах свободных агентов «Металлург» покинули атакующий полузащитник Николай Иванников и защитник Евгений Фролов, сообщает Transfermarkt.

Евгений Фролов с 2011 года выступал за «Металлург» после перехода из «Локомотива» Лиски. А Иванников пришёл в команду из Липецка в январе прошлого года на правах свободного агента из тольяттинского «Акрона».

В нынешнем сезоне 35-летний Фролов провёл за «Металлург» во всех турнирах 11 матчей и отметился одной голевой передачей.

На счету 29-летнего Иванникова в этом сезоне за «Металлург» во всех турнирах 21 матч и также одна голевая передача.