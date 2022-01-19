Московское «Торпедо» подписало двух форвардов

Московское «Торпедо» объявило о подписании форвардов Дениса Лаптева и Егора Дорохова.

30-летний Лаптев пришёл в «Торпедо» на правах свободного агента из братского «Руха». С московским клубом Денис подписал контракт на полтора года. За новую команду форвард будет выступать под 55-м номером.

21-летний Дорохов в свою очередь был выкуплен у футбольного клуба «Челябинск» за 60 тысяч евро, сообщает Transfermarkt. Егор подписал контракт с «Торпедо» на три с половиной года. В новой команде он будет играть под 24-м номером, сообщает официальный сайт московского клуба.

В прошлом сезоне Денис Лаптев провёл за «Рух» в чемпионате Беларуси 28 матчей, забил девять голов и отметился пятью голевыми передачами. Также на счету Лаптева 30 матчей за сборную Беларуси.

Егор Дорохов в нынешнем сезоне провёл за «Челябинск», который выступает в четвёртой группе ФНЛ-2, во всех турнирах 19 матчей, забил девять голов и отметился тремя голевыми передачами.