Визнович покинул липецкий «Металлург» и стал свободным агентом

Нападающий Илья Визнович более не является игроком липецкого «Металлурга».

«Металлург» принял решение не продлевать соглашение с 23-летним нападающим, который не смог себя проявить должным образом в составе липецкого клуба. Теперь Визнович в статусе свободного агента будет искать себе новую команду.

В нынешнем сезоне Илья Визнович провёл за «Металлург» в ФНЛ десять матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее Илья Визнович выступал за самарские «Крылья Советов», «Луч» из Владивостока, «Томь» из Томска, ярославский «Шинник», а также омский «Иртыш».