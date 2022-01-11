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ФНЛ - Первый дивизион

Визнович покинул липецкий «Металлург» и стал свободным агентом

11 Января 2022 • 04:06 Комментировать
Металлург Липецк
...
Торпедо Москва
06.03 18:00

Нападающий Илья Визнович более не является игроком липецкого «Металлурга».

«Металлург» принял решение не продлевать соглашение с 23-летним нападающим, который не смог себя проявить должным образом в составе липецкого клуба. Теперь Визнович в статусе свободного агента будет искать себе новую команду.

В нынешнем сезоне Илья Визнович провёл за «Металлург» в ФНЛ десять матчей и отметился одним забитым голом. 

Ранее Илья Визнович выступал за самарские «Крылья Советов», «Луч» из Владивостока, «Томь» из Томска, ярославский «Шинник», а также омский «Иртыш».    

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Евро-Футбол.Ру,
Металлург Липецк Илья Визнович
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МЕТАЛЛУРГ ЛИПЕЦК ТОРПЕДО МОСКВА
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