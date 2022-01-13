Бабаев вторую часть сезона проведёт в Липецке

Атакующий полузащитник Владлен Бабаев вторую часть сезона проведёт в липецком «Металлурге», который ведёт борьбу за выживание в ФНЛ.

У 25-летнего Бабаева совсем недавно закончился контракт с «Акроном» из Тольятти, который также выступает в ФНЛ. В итоге Владлен на правах свободного агента подписал контракт с «Металлургом» из Липецка, сообщает Transfermarkt.

Напомним, что Владлен Бабаев является воспитанником московского «Спартака». За «Металлург» из Липецка он уже играл сезон 2020/21 до перехода в «Чайку» из Песчанокопского.

В первой части этого сезона Владлен Бабаев провёл за «Акрон» во всех турнирах 16 матчей, забил три гола и отметился одной голевой передачей.