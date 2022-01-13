Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Бабаев вторую часть сезона проведёт в Липецке

13 Января 2022 • 02:35 Комментировать
Акрон
...
Велес Москва
06.03 18:00

Атакующий полузащитник Владлен Бабаев вторую часть сезона проведёт в липецком «Металлурге», который ведёт борьбу за выживание в ФНЛ.

У 25-летнего Бабаева совсем недавно закончился контракт с «Акроном» из Тольятти, который также выступает в ФНЛ. В итоге Владлен на правах свободного агента подписал контракт с «Металлургом» из Липецка, сообщает Transfermarkt.

Напомним, что Владлен Бабаев является воспитанником московского «Спартака». За «Металлург» из Липецка он уже играл сезон 2020/21 до перехода в «Чайку» из Песчанокопского.

В первой части этого сезона Владлен Бабаев провёл за «Акрон» во всех турнирах 16 матчей, забил три гола и отметился одной голевой передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Металлург Липецк Владлен Бабаев Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АКРОН ВЕЛЕС МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
02:50 · Россия. ФНЛ
Эмини окончательно покинул «Акрон» и вернулся в «Македонию»
02:35 · Россия. ФНЛ
Бабаев вторую часть сезона проведёт в Липецке
02:23 · Россия. ФНЛ
Обивалин подписал контракт с «Томью»
02:15 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» арендовал защитника «Ростова»
12 Января
04:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» отправил двух футболистов в Таганрог
03:42 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» попрощался с Рудаковым
11 Января
04:06 · Россия. ФНЛ
Визнович покинул липецкий «Металлург» и стал свободным агентом
03:39 · Россия. ФНЛ
Обивалин покинул ивановский «Текстильщик»
01:21 · Россия. ФНЛ
Сухина стал начальником воронежского «Факела»
29 Декабря
21:19 · Россия. ФНЛ
​ФНЛ показала фрагмент из «Один дома», эмоциональный Гогниев «сыграл» роль 1 видео
27 Декабря
13:11 · Россия. ФНЛ
Евсеев: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты» 1
24 Декабря
13:23 · Россия. ФНЛ
Букмекерская компания PIN-UP.RU и ФК «Шинник» стали партнерами
20 Декабря
11:14 · Россия. ФНЛ
Российский миллиардер хочет купить «Торпедо»
06 Декабря
14:07 · Россия. ФНЛ
​«Ротор» объявил имя главного тренера официально
03 Декабря
11:22 · Россия. ФНЛ
​Свинов, который близок к переходу в «Спартак», победил в номинации «гений ноября» в ФНЛ 3
Все новости
Рекомендуем