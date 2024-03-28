Андреев: «Предложение «Оренбурга» Дениса Черышева не устроит»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании в уральскую команду Премьер-лиги Дениса Черышева.

Ранее сообщалось о том, что 1 июля 2024 года Денис станет свободным агентом, уйдя из нынешнего клуба – «Венеции».

«Не думали о приглашении Дениса Черышева в «Оренбург». Думаю, его точно бы не устроило наше предложение», - делится Андреев с «Чемпионатом».

Ранее по поводу возможного приглашения Черышева в клуб высказались в «Зените» и даже екатеринбургском «Урале». В этом сезоне Черышев играет за свой клуб Серии Б крайне мало, у него всего девять выходов на поле.