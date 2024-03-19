Виктор Гусев, знаменитый российский спортивный комментатор и журналист в прямом эфире узнал об уходе из жизни своего коллеги Василия Уткина, прочитав новость в своём телефоне. Он скончался на 53-м году жизни во вторник, 19 марта.

Во время эфира собравшийся зал встал со своих мест, чтобы почтить память комментатора минутой молчания.

Почти сразу после новости об уходе Уткина из жизни слова в адрес Василия адресовали многие его коллеги и люди из мира футбола. Например, Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев.

Всего две недели назад, 6 марта владелец «Эгриси» и бывший комментатор «НТВ» и «НТВ-плюс» отметил своё 52-летие.