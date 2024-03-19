Губерниев отреагировал на смерть Василия Уткина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на трагическое известие о смерти популярного журналиста Василия Уткина.

«Господи, Вася Уткин… Как же так…», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел…. Слов нет…» - добавил Губерниев.

Василий Уткин умер на 53-м году жизни. В прессе сообщалось, что во вторник Уткина госпитализировали с нарушением кровообращения из-за тромба. Увы, врачи спасти мужчину не смогли.

Названа предварительная причина смерти Василия Уткина

Появилась новая информация о смерти Василия Уткина: первая попытка реанимации была успешной