«Он изменил язык комментария»: Черданцев не остался в стороне после смерти Уткина

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на новость о смерти Василия Уткина

«Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом… Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актёров, режиссёров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают ее границы. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал её. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остается на мой взгляд лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил - не программа, а именно передача) спортивного телевидения России», - написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Специалист умер 19 марта. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия лёгкочной артерии. В последнее время он занимался блогерством, а так являлся для многих журналистов ментором и примером.