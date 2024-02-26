Инсайдер: «Адаптация Хамулича в «Локомотиве» проходит непросто»

Инсайдер Иван Карпов рассказал, что адаптация новичка атаки московского «Локомотива» Саида Хамулича проходит весьма непросто.

«Отмечу тяжелый вход в общекомандный ритм жизни Хамулича. У него все данные, чтобы играть на хорошем уровне: скорость и мощь при высоком росте. Но неудачи в последний год выбили Саида из колеи, и его адаптация пока проходит непросто. В отличии от того же Ньямси. Еще и конкуренты у него топовые: праймовый Тикнизян и Дзюба», - пишет Карпов в своём телеграм-канале.

Хамулич перебрался этой зимой в «Локо» из «Тулузы» в рамках аренды.

Ранее Карпов рассказал об адаптации центрального защитника Жерзино Ньямси в московском клубе. По его словам, Ньямси уже горит желанием учить русский язык и даже просит найти ему учителя. А в команде футболиста ласково прозвали «Жорик».