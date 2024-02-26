Новичок «Локомотива» Ньямси взялся за изучение русского языка

Жерзино Ньямси, центральный защитник московского «Локомотива» стал активно учить русский язык. Об этом в своём телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Что удивительно, парень уже хочет освоить русский язык и сам попросил найти ему учителя. Помимо французского он владеет английским и испанским языками», - пишет Карпов.

Напомним, что француз в самом расцвете сил прибыл в «Локомотив» этой зимой из «Страсбурга», не самого слабого клуба французской Лиги 1.

Ранее Карпов рассказал, какой кличкой в «Локо» обзавёлся Жерзино. Игрок, напомним, является центральным защитником по своему основному амлпуа.