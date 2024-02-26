Инсайдер рассказал, какое прозвище в «Локомотиве» дали новичку Ньямси

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале рассказал, как в московском «Локомотиве» теперь кличут французского новичка центра обороны – 27-летнего центрбека Жерзино Ньямси.

«Отмечу Ньямси - его хорошо приняла команда, партнёры его ласково называют Жорик (сокращенно от Жерзино). Видна холодная уверенность француза: даже если и ошибается, то не паникует и чаще всего быстро исправляет свои косяки», - пишет Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, что Ньямси перебрался в «Локо» этой зимой из клуба-середняка французской Лиги 1 – «Страсбурга». Основная позиция легионера – центральный защитник.