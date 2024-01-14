Сёмин, Черчесов: Кто ещё из российских тренеров находится без работы

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов возглавил красноярский «Енисей». Он вернулся на тренерский мостик более чем два года спустя. И это второе возвращение Тихонова в клуб, в котором начинал свою карьеру Олег Романцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых известных российских тренерах, которые находятся в данный момент без работы.
Мэтры тренерского цеха
Олег Романцев, который недавно отпраздновал свой 70-летний юбилей, последний раз работал в качестве главного тренера в московском «Динамо» в 2005 году. Затем были роли помощника или тренера-консультанта. Месяц назад Олег Иванович стал советником клуба «Пари НН», чтобы помочь своим воспитанникам Дмитрию Ананко и Сергею Юрану привести нижегородский клуб к успехам в РПЛ. Вероятно, таким же путём могут последовать Юрий Сёмин или Валерий Газзаев, которые вместе с Романцевым входят в элиту отечественного тренерского цеха. Сёмин был близок к тому, чтобы вернуться на тренерский мостик, но перед Новым годом отказал таджикскому клубу «Худжанда» по причине почтенного возраста. Валерий Георгиевич тоже вряд ли вернётся на тренерскую работу – уже более десяти лет Газзаев занимается политикой.
Возраст, бесспорно, берёт своё. Валерий Непомнящий и Анатолий Бышовец тоже наверняка украсили бы наш чемпионат, но работать после 75 в должности главного тренера уже тяжело.
Хоть сегодня в РПЛ
Олег Кононов к своим 57 годам успел поработать в чемпионате России с «Краснодаром», грозненским «Ахматом», тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». И это не считая клубов из Беларуси, Молдовы и Украины. Последним местом работы Кононова стал «Леон Сатурн», в котором за семь матчей наставник одержал шесть побед в группе «Б» Второй лиги. Однако уже через два месяца после своего назначения Олег Георгиевич подписал заявление об уходе.
Андрей Кобелев последовательно шёл к должности главного тренера «Динамо» и даже возвращался в стан «бело-голубых» после полутора лет работы в самарских «Крыльях Советов». В 2008 году Андрей Николаевич привёл «Динамо» к бронзовым наградам, но с мая 2016 года, когда москвичи отправились в ФНЛ, не работал ни в одном из футбольных клубов.
Игорь Черевченко в начале девяностых сыграл восемь матчей за сборную Таджикистана. Весь прошлый сезон он работал с футбольным клубом «Истиклол» из своей родной страны и вместе с ним стал чемпионом Таджикистана в качестве главного тренера, а в декабре покинул клуб. Вероятно, уже весной мы увидим Черевченко в одном из клубов РПЛ или низших лиг.
Станислав Черчесов привёл сборную России к успеху на домашнем мундиале, выигрывал чемпионаты Австрии, Венгрии, Польши, но в июле 2023 года вместе с «Ференцварошем» уступил в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов скромному фарерскому клубу «КИ Клаксвик». Шарфы «Спартака» и «Локомотива» Станислав Саламович уже надевал, может быть, теперь возглавит какой-нибудь клуб РПЛ.
С опытом игры в Европе
Дмитрий Хохлов и Дмитрий Аленичев большую часть своей игровой карьеры провели в европейских клубах. Аленичев и вовсе выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов в составе «Порту» и даже забивал голы в финальных матчах. После того, как Аленичев ушёл из «Енисея» в мае 2019 года, больше на тренерский мостик он не заходил, в отличие от Дмитрия Хохлова, который остался без работы осенью прошлого года. Вместе с «Сочи» Дмитрий Валерьевич набрал только 26% очков за 19 сыгранных матчей.
Тренерская участь такова, что сменить место работы можно несколько раз за год. И наставники это знают. Как знают и то, что вернуться в элиту можно весьма нескоро. Слишком уж высока конкуренция на 16 клубов РПЛ и 18 команд Первой лиги, да ещё и «новобранцы» в лице Александра Мостового поджимают.
Известные российские наставники без клубов
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|Юрий Сёмин
|2021
|Валерий Газзаев
|2013
|Олег Кононов
|2023
|Андрей Кобелев
|2016
|Игорь Черевченко
|2023
|Станислав Черчесов
|2023
|Дмитрий Аленичев
|2019
|Дмитрий Хохлов
|2023
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Константин Лицин
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