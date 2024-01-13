В «Спартаке» приняли решение по будущему полузащитника Виктора Мозеса. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб решил избавиться от 33-летнего нигерийца в зимнее трансферное окно. «Красно-белые» хотят приобрести в среднюю линию более качественного футболиста.

В сезоне 2023/2024 Виктор Мозес провёл 13 матчей. В них нигериец записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мозеса в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что после восемнадцати туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.