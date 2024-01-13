При нём «Бенфика» заработала больше всех в мире на воспитанниках в 2023: Зачем Пинту пришёл в «Спартак»

В четверг «Спартак» объявил, что в клуб пришёл Жоаким Пинту, который занял пост руководителя селекционного отдела. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что стоит за приглашением ещё одного португальца.

Томаш Амарал получил кредит доверия. Надолго ли?

Кто был инициатором приглашения Жоакима Пинту – понятно. Ранее он работал в «Бенфике» в течение 10 лет – сначала в академии, а потом старшим скаутом первой команды. В конце прошлого года из стана лиссабонцев в «Спартак» перебрался Томаш Амарал, который занял в Москве пост директора спортивного отдела. Очевидно, что Пинту – его креатура.

Раз Амарал начинает собирать команду, очевидно, что руководство клуба ему доверяет. Более того, Пинту занял пост руководителя, значит, именно португальцы должны определять вектор селекции команды в будущем. Это означает, что у Амарала, как принято говорить, есть кредит доверия. Главный вопрос применительно к «Спартаку» заключается в том, надолго ли это. «Красно-белые» слишком часто меняют вектор развития. Не стоит забывать, что предшественник Амарала в качестве спортивного директора Пол Эшуорт занимал пост чуть больше года, а сейчас остался в клубе, но ушёл на другую должность.

Кстати, приход Пинту совпал с появлением новостей, что полномочия Гильермо Абаскаля в селекции уменьшились. С именем испанца связывали приобретения Томаша Тавареша, Алексиса Дуарте и Хесуса Медины. В целом, кроме португальца с натяжкой, ярких успехов пока не было.

Зимой от селекции «Спартака» ничего ждать не стоит

Приход Пинту сейчас намекает на то, что этой зимой от «Спартака» не стоит ждать каких-то серьёзных трансферов. «Красно-белые» назначили руководителя селекционного отдела позже, чем «Зенит», который уже совершил три трансфера (если считать Педро, которого подписали ещё летом, то и вовсе четыре). Конечно, у Пинту и Амарала есть база игроков, но делать поспешные покупки не кажется правильным выбором. Португальцам надо разобраться в «Спартаке», понять, где и что надо усилить, а главное как.

Таким образом, этой зимой «красно-белые», видимо, будут действовать осторожно. Хотя крайне интересно, как португальцы решат вопрос с форвардом, который «Спартаку» просто необходим. Более того, это будет первый серьёзный тест. Будет ли дорогой трансфер, возьмут ли молодого и перспективного или вообще пока ограничатся арендой, чтобы проработать вопрос к лету?

Дадут ли португальцы успех?

На бумаге приглашение сотрудников «Бенфики» выглядит перспективным вариантом. Лиссабонцы регулярно входят в топы рейтингов по продажам игроков, причём футболисты переходят в сильнейшие клубы. Однако не всё так однозначно и радужно, как кажется.

Прежде всего, надо понимать, что «Бенфика» хорошо зарабатывает на продаже воспитанников: Рубен Диаш, Гонсалу Рамуш и другие. Конечно, ребят надо было заметить в ранние годы, убедить в необходимости перейти в «Бенфику». Однако вряд ли приоритетом Пинту как руководителя селекционного отдела будет поиск талантливых детишек. Хочется верить, что такая задача у него стоит, но она точно не главная. Кроме того, надо понимать, что в работе с детьми важнее организация академии и тренировочного процесса, а уж это в любом случае не входит в задачи португальцев. Да и результат от любых изменений в этой сфере будет заметен нескоро.

От Пинту и Амарала ждут подписания в основу игроков, которые усилили бы команду и прогрессировали. Тут есть несколько поводов для пессимизма. Во-первых, «Бенфика» обладает совсем иными возможностями, чем «Спартак». Многие обсуждают, как много лиссабонцы получили от «Челси» за Энцо Фернандеса, ведь сумма в 121 миллион евро поражает. Вот только не стоит забывать, что «Бенфика» сама выкупила хавбека за 44 миллиона, причём это составило меньше половины от денег, которые португальцы потратили летом 2022 года. Очевидно, что «Спартак» и близко не готов так вкладываться. Во-вторых, для «Бенфики» нормальная практика взять пачку игроков. Для примера: летом 2020-го вместе с Дарвином Нуньесом (34 миллиона) лиссабонцы подписали Эвертона из «Гремио», Педриньо из «Коринтианса» и Луку Вальдшмидта из «Фрайбурга», потратив на это трио 53 миллиона, но все игроки быстро ушли, ничего не показав.

В «Спартаке» португальцам надо будет оперировать с меньшим бюджетом, а также делать более точечные покупки. При этом взять условно нового Дарвина Нуньеса, который ярко блеснул в испанской сегунде, не получится: «Спартак» просто проиграет конкуренцию другим клубам. Показательно ведь, что Томаш Тавареш, который в целом неплохо себя показывал в стане «красно-белых» до травмы, «Бенфике»-то как раз не пригодился (сначала аренда в «Базель», а потом и продажа).

Так чего ждать от португальцев?

Сказать слишком сложно. Если предположить, что нынешнее руководство не будет продолжать путь Леонида Федуна, а действительно готово терпеть и ждать, то через какое-то небыстрое время Амарал и Пинту смогут принести результат. Если кто-то ждёт стремительного прогресса, то уж точно не стоило звать функционеров, которые в целом трудятся на перспективу. То есть результат они могут принести через какой-то промежуток времени, который будет включать в себя их адаптацию, подбор игроков и прогресс самих футболистов. В лучшем случае речь идёт минимум о двух годах при хорошем развитии событий. Раньше спрашивать о каком-то результате уж точно не имеет смысла.

При этом обоим надо привыкать к иным условиям, а это не всегда получается. Реальные селекционные предпочтения, в свою очередь, скорее всего, будут заметны к лету. К этому моменту Пинту и Амарал смогут подготовиться, а не действовать, как сейчас, в пожарном режиме. При этом по итогам сезона может ещё встать вопрос о смене тренера, что лишь усложнит их работу. В общем, пока что приход Пинту, как и Амарала, это не столько повод даже для сдержанного оптимизма, сколько просто информация к размышлению. «Спартак» сейчас решил вот так, но изменит ли это хоть что-то – пока большой вопрос.

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Роман Андреев