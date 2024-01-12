Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал о перспективах полузащитника Никиты Салтыкова в московском «Локомотиве».

- Чтобы оценить шансы Салтыкова заиграть в «Локомотиве», надо знать его характер, амбиции, потенциал, помимо технического оснащения и физики. Галактионов раньше работал с молодёжкой и умеет подводить молодых футболистов к прогрессу. Резон приобрести Салтыкова у «Локомотива» был. По крайней мере он перспективный парень, фактурный, задатки какие-то у него есть однозначно. Лишь бы не пришлось «Локомотиву» потом избавляться сразу от нескольких футболистов, как делал «Зенит», отдавая много игроков в «Сочи», – предостерёг «железнодорожников» Чугунов.

Ближайшие полгода Никита Салтыков проведёт в аренде в «Крыльях Советов», прежде чем присоединится к «Локомотиву».

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