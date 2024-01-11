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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

По мотивам Гризманна и «Атлетико»: Лучшие бомбардиры топовых европейских клубов

11 Января 2024 • 15:00 Комментировать

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского «Атлетико» с 174 мячами. Нет сомнений, что он ещё улучшит свои показатели. Тем временем сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило таблицы лучших бомбардиров больших клубов из топ-5 чемпионатов, основываясь на данных Transfermarkt.

Клубы чемпионата Испании

Клуб
Лучший бомбардир
Число забитых мячей
Годы выступлений за команду
Реал Мадрид Криштиану Роналду 450 2009 – 2018
Барселона Лионель Месси 672 2003 – 2021
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн 174 2014 – 2019, 2021 – н.в.
Валенсия Мундо 199 1939 – 1950
Севилья Фредерик Кануте 135 2005 – 2012
Вильярреал Херард Морено 116 2012 – 2015, 2018 – н.в.

Клубы чемпионата Англии

Клуб
Лучший бомбардир
Число забитых мячей
Годы выступлений за команду
Манчестер Юнайтед Уэйн Руни 253 2004 – 2017
Ливерпуль Иан Раш 336 1980 – 1987, 1988 – 1996
Арсенал Тьерри Анри 228 1999 – 2007, 2012
Манчестер Сити Серхио Агуэро 260 2011 – 2021
Челси Фрэнк Лэмпард 211 2001 – 2014
Тоттенхэм Гарри Кейн 278 2011 – 2023

Клубы чемпионата Италии

Клуб
Лучший бомбардир
Число забитых мячей
Годы выступлений за команду
Ювентус Алессандро дель Пьеро 290 1993 – 2012
Интер Милан Джузеппе Меацца 284 1927 – 1940, 1946 – 1947
Милан Гуннар Нордаль 214 1949 – 1956
Рома Франческо Тотти 307 1992 – 2017
Наполи Дрис Мертенс 148 2013 – 2022
Лацио Чиро Иммобиле 203 2016 – н.в.

Клубы чемпионата Германии

Клуб
Лучший бомбардир
Число забитых мячей
Годы выступлений за команду
Бавария Герд Мюллер 568 1964 – 1979
Боруссия Д Ади Прайслер 177 1945 – 1950, 1952 – 1959
Штутгарт Карл Алльгёвер 167 1980 – 1991
Боруссия М Юпп Хайнкес 298 1964 – 1967, 1970 – 1978
Байер Леверкузен Кирстен Ульф 240 1990 – 2003
РБ Лейпциг Тимо Вернер 113 2016 – 2020, 2022 – 2023

Клубы чемпионата Франции

Клуб
Лучший бомбардир
Число забитых мячей
Годы выступлений за команду
ПСЖ Килиан Мбаппе 237 2018 – н.в.
Марсель Гуннар Андерссон 194 1950 – 1958
Монако Делио Оннис 193 1973 – 1980
Лион Флёри ди Налло 222 1960 – 1974
Ницца Виктор Нюренберг 111 1952 – 1960
Лилль Андрэ Страпп 79 1948 – 1958

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Интер Милан Милан Тоттенхэм Челси Ливерпуль Бавария Атлетико Мадрид Уэйн Руни Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Фрэнк Лэмпард ПСЖ Серхио Агуэро Юпп Хайнкес Том Вернер Антуан Гризманн Тьерри Анри Гарри Кейн Килиан Мбаппе Байер ещё теги
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