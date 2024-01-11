По мотивам Гризманна и «Атлетико»: Лучшие бомбардиры топовых европейских клубов

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского «Атлетико» с 174 мячами. Нет сомнений, что он ещё улучшит свои показатели. Тем временем сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило таблицы лучших бомбардиров больших клубов из топ-5 чемпионатов, основываясь на данных Transfermarkt.
Клубы чемпионата Испании
|
Клуб
|
Лучший бомбардир
|
Число забитых мячей
|
Годы выступлений за команду
|
Реал Мадрид
|
Криштиану Роналду
|
450
|
2009 – 2018
|
Барселона
|
Лионель Месси
|
672
|
2003 – 2021
|
Атлетико Мадрид
|
Антуан Гризманн
|
174
|
2014 – 2019, 2021 – н.в.
|
Валенсия
|
Мундо
|
199
|
1939 – 1950
|
Севилья
|
Фредерик Кануте
|
135
|
2005 – 2012
|
Вильярреал
|
Херард Морено
|
116
|
2012 – 2015, 2018 – н.в.
Клубы чемпионата Англии
|
Клуб
|
Лучший бомбардир
|
Число забитых мячей
|
Годы выступлений за команду
|
Манчестер Юнайтед
|
Уэйн Руни
|
253
|
2004 – 2017
|
Ливерпуль
|
Иан Раш
|
336
|
1980 – 1987, 1988 – 1996
|
Арсенал
|
Тьерри Анри
|
228
|
1999 – 2007, 2012
|
Манчестер Сити
|
Серхио Агуэро
|
260
|
2011 – 2021
|
Челси
|
Фрэнк Лэмпард
|
211
|
2001 – 2014
|
Тоттенхэм
|
Гарри Кейн
|
278
|
2011 – 2023
Клубы чемпионата Италии
|
Клуб
|
Лучший бомбардир
|
Число забитых мячей
|
Годы выступлений за команду
|
Ювентус
|
Алессандро дель Пьеро
|
290
|
1993 – 2012
|
Интер Милан
|
Джузеппе Меацца
|
284
|
1927 – 1940, 1946 – 1947
|
Милан
|
Гуннар Нордаль
|
214
|
1949 – 1956
|
Рома
|
Франческо Тотти
|
307
|
1992 – 2017
|
Наполи
|
Дрис Мертенс
|
148
|
2013 – 2022
|
Лацио
|
Чиро Иммобиле
|
203
|
2016 – н.в.
Клубы чемпионата Германии
|
Клуб
|
Лучший бомбардир
|
Число забитых мячей
|
Годы выступлений за команду
|
Бавария
|
Герд Мюллер
|
568
|
1964 – 1979
|
Боруссия Д
|
Ади Прайслер
|
177
|
1945 – 1950, 1952 – 1959
|
Штутгарт
|
Карл Алльгёвер
|
167
|
1980 – 1991
|
Боруссия М
|
Юпп Хайнкес
|
298
|
1964 – 1967, 1970 – 1978
|
Байер Леверкузен
|
Кирстен Ульф
|
240
|
1990 – 2003
|
РБ Лейпциг
|
Тимо Вернер
|
113
|
2016 – 2020, 2022 – 2023
Клубы чемпионата Франции
|
Клуб
|
Лучший бомбардир
|
Число забитых мячей
|
Годы выступлений за команду
|
ПСЖ
|
Килиан Мбаппе
|
237
|
2018 – н.в.
|
Марсель
|
Гуннар Андерссон
|
194
|
1950 – 1958
|
Монако
|
Делио Оннис
|
193
|
1973 – 1980
|
Лион
|
Флёри ди Налло
|
222
|
1960 – 1974
|
Ницца
|
Виктор Нюренберг
|
111
|
1952 – 1960
|
Лилль
|
Андрэ Страпп
|
79
|
1948 – 1958
Кирилл Иванцов
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