По мотивам Гризманна и «Атлетико»: Лучшие бомбардиры топовых европейских клубов

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории мадридского «Атлетико» с 174 мячами. Нет сомнений, что он ещё улучшит свои показатели. Тем временем сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило таблицы лучших бомбардиров больших клубов из топ-5 чемпионатов, основываясь на данных Transfermarkt.

Клубы чемпионата Испании

Клуб Лучший бомбардир Число забитых мячей Годы выступлений за команду Реал Мадрид Криштиану Роналду 450 2009 – 2018 Барселона Лионель Месси 672 2003 – 2021 Атлетико Мадрид Антуан Гризманн 174 2014 – 2019, 2021 – н.в. Валенсия Мундо 199 1939 – 1950 Севилья Фредерик Кануте 135 2005 – 2012 Вильярреал Херард Морено 116 2012 – 2015, 2018 – н.в.

Клубы чемпионата Англии

Клуб Лучший бомбардир Число забитых мячей Годы выступлений за команду Манчестер Юнайтед Уэйн Руни 253 2004 – 2017 Ливерпуль Иан Раш 336 1980 – 1987, 1988 – 1996 Арсенал Тьерри Анри 228 1999 – 2007, 2012 Манчестер Сити Серхио Агуэро 260 2011 – 2021 Челси Фрэнк Лэмпард 211 2001 – 2014 Тоттенхэм Гарри Кейн 278 2011 – 2023

Клубы чемпионата Италии

Клуб Лучший бомбардир Число забитых мячей Годы выступлений за команду Ювентус Алессандро дель Пьеро 290 1993 – 2012 Интер Милан Джузеппе Меацца 284 1927 – 1940, 1946 – 1947 Милан Гуннар Нордаль 214 1949 – 1956 Рома Франческо Тотти 307 1992 – 2017 Наполи Дрис Мертенс 148 2013 – 2022 Лацио Чиро Иммобиле 203 2016 – н.в.

Клубы чемпионата Германии

Клуб Лучший бомбардир Число забитых мячей Годы выступлений за команду Бавария Герд Мюллер 568 1964 – 1979 Боруссия Д Ади Прайслер 177 1945 – 1950, 1952 – 1959 Штутгарт Карл Алльгёвер 167 1980 – 1991 Боруссия М Юпп Хайнкес 298 1964 – 1967, 1970 – 1978 Байер Леверкузен Кирстен Ульф 240 1990 – 2003 РБ Лейпциг Тимо Вернер 113 2016 – 2020, 2022 – 2023

Клубы чемпионата Франции

Клуб Лучший бомбардир Число забитых мячей Годы выступлений за команду ПСЖ Килиан Мбаппе 237 2018 – н.в. Марсель Гуннар Андерссон 194 1950 – 1958 Монако Делио Оннис 193 1973 – 1980 Лион Флёри ди Налло 222 1960 – 1974 Ницца Виктор Нюренберг 111 1952 – 1960 Лилль Андрэ Страпп 79 1948 – 1958

Кирилл Иванцов