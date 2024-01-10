«Был бы обычный гражданин – народ был бы на его стороне»: Реакция Сети на новый скандал с Мамаевым

35-летний бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев угодил в очередную неприятную историю. Он повздорил в самолёте с бортпроводниками, которые не предоставили ему быстро детскую коляску после переноса рейса Москва – Дубай. До рукоприкладства дело не дошло, но скандал всё равно есть скандал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело реакцию на этот инцидент в соцсетях.

Наталья Я.: «Может, нужен психиатр? Уж очень часто он выходит из себя».

Станислав К.: «Может, он на публике эпатажный человек, а дома тихий и примерный семьянин. Я его не защищаю, но всякое может быть».

Саша Б.: «Спасибо Мамаеву, что борется за свои права».

Александр Т.: «С одной стороны, Пашка – далеко не образец выдержки и интеллекта. С другой стороны – журналисты уж очень любят высасывать скандалы, интриги, расследования».

Павел Г.: «Хорошо, что пассажирские кресла все в самолете прикручены».

Виталий Г.: «Кокорин рядом был?))».

Алексей С.: «Тюрьма так ничего и не изменила».

Никита Н.: «Что психовать-то? Лучше было бы, если бы они разбились, если бы не заметили неисправность?».

Татьяна К.: «Ручки оторвались ребенка на руки взять?».

Надюша Р.: «Вы бы выдержали с раннего утра до позднего вечера держать ребенка на руках?».

Anastasia H.: «А на каком основании им не отдавали их коляску?».

Антон Ж.: «А зачем кричать на стюардесс и пилотов?».

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Денис С.: «Пилоты в кабине, как он мог на них кричать?».

Олег Блинов: «В принципе, если был бы не футболист Мамаев, а обычный гражданин, народ был бы даже на его стороне».

Кирилл Иванцов