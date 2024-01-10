«Локомотив» становится самым патриотичным клубом: как команда избавилась от «паразита» Рангника и стала самой молодой командой в РПЛ

10 января «Локомотив» объявил о трансфере 19-летнего форварда Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов». Однако, футболист на правах аренды доиграет в Самаре, а уже летом будет адаптироваться в столичном клубе. Но московский клуб совсем недавно был тем, кто получал порцию критику и по праву. Как изменилась команда за это время.

Рангник сжирал «Локомотив» изнутри

Известный, профессиональный, мастеровитый немец – именно так можно было описывать 65-летнего немца Ральфа Рангника. Однако, после прихода в «Локомотив», как минимум каждый болельщик, разбирающийся в футболе, стал его ненавидеть.

Рангник получил «жирный» контракт, в размере 5,5 миллиона евро в год плюс неограниченный бюджет на трансферы и полную свободу действий. Но спустя 1,5 месяца сложил вещи в чемодан и укатил в «Манчестер Юнайтед». Перед этим немец привёл в команду свою команду, которая заняла высокопоставленные посты. Команда потратила на трансферы 30 миллионов евро, но так ничего не объяснив, уехал. Можно долго писать о том, как клуб страдал, но всё в прошлом.

Приход Ульянова вывел команду на новый уровень

«Локомотив» избавился от Рангника и его придатков. Боссы команды пригласили сначала главного тренера Михаила Галактионова и спортивного директора Дмитрия Ульянова.

Именно работа второго позволила увидеть в команде «дядьку» Артёма Дзюбу, и «малышей» Сергея Пиняева, Максима Глушенкова. А также вернуть из аренды Евгения Морозова и Александра Сильянова. А теперь осуществлён трансфер 19-летнего Салтыкова.

На данный момент «Локомотив» является самой молодой командой в чемпионате России. Средний возраст «железнодорожников» составляет 24,2. Далее идёт ЦСКА (24,5) и «Краснодар» (24,6). Если «армейцы» с таким составом смогли выиграть Кубок России, то у «Локомотива» амбиции с Наиром Тикнизяном и компанией будут повыше. Наверное, сейчас, состав «Локо» сильнейший за последнее время.

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