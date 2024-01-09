Кто из звёзд может перейти в «Спартак» этой зимой

Московский «Спартак» активно ищет на трансферном рынке нового форварда, который смог бы составить конкуренцию Александру Соболеву. Летом Гильермо Абаскаль отказался от услуг Кейта Бальде и Шамара Николсона, поэтому остался лишь с одним опытным нападающим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из именитых игроков мог бы усилить атакующую линию «Спартака» этой зимой.

Венсан Абубакар («Бешикташ»)

В декабре в СМИ появилась информация об интересе «Спартака» к 31-летнему камерунскому нападающему, который в своё время защищал цвета португальского гранда — «Порту». После отъезда из Португалии Абубакар успел поиграть в «Бешикташе» и саудовском «Аль-Насре» (где сейчас выступает Криштиану Роналду), откуда вернулся обратно в Турцию. В этом сезоне он провёл 22 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. Такая статистика весьма впечатляет. Кажется, нападающий смог бы усилить «Спартак». Его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Стоит сказать, что известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал о нежелании «Бешикташа» отпускать Абубакара в зимнее трансферное окно. С тех пор никакой информации по игроку не появлялось.

Симон Банза («Брага»)

Накануне стало известно, что «Спартак» положил глаз на 27-летнего нападающего португальской «Браги». Отметим, что он хорошо знаком с вингером «красно-белых» Тео Бонгонда, ведь они вместе выступают за сборную ДР Конго. Такой фактор может поспособствовать данному трансферу.

В этом сезоне в составе «Браги» Банза забил 14 голов и оформил четыре ассиста в 26 поединках. При этом его ценник в два раза выше, чем у Абубакара — 12 миллионов евро (по данным Transfermarkt).

Петар Муса («Бенфика»)

Ещё один нападающий из португальской лиги – и это не удивительно, ведь новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прибыл именно из «Бенфики». Однако статистика Мусы не такая внушительная, как у предыдущих игроков. В 22 встречах он пять раз поразил ворота соперников и отдал два голевых паса. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Мусы составляет 8 миллионов евро.

Джон Кеннеди («Флуминенсе»)

Ещё один интересный вариант, но уже из Бразилии. 21-летний форвард является участником минувшего клубного чемпионата мира, в финале которого его команда проиграла европейскому гранду — «Манчестер Сити». В 2023 году Кеннеди сыграл в 50 матчах, забил 17 мячей и сделал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «Спартака» готово выделить на покупку молодого бразильца 10 миллионов евро.

Никто не станет спорить с тем, что «Спартаку» требуется усиление позиции центрального нападающего, ведь сейчас у Гильермо Абаскаля есть только Александр Соболев и молодой Павел Мелёшин, который собрался в «Факел». Стоит отметить, что Соболев нестабильно провёл первую часть сезона, поэтому периодически его место в составе занимал атакующий полузащитник Михаил Игнатов, но в 21 матче он забил всего три мяча.