​Холанн перейдёт в «Барселону»

Звёздный нападающий Эрлинг Холанн ближайшим летом сменит клубную прописку. Согласно информации журналиста Франсуа Галлардо, 23-летний Холанн перейдёт из «Манчестер Сити» в «Барселону».

По данным источника, летний трансфер Холанна на «Камп Ноу» был согласован уже давно. Каталонский гранд заплатит «Манчестер Сити» сумму, близкую к 100 миллионам евро.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С тех пор норвежец провёл за «горожан» 75 матчей, в которых забил 71 гол и отдал 14 голевых передач на партнёров.

Ранее отец Холанна рассказывал о желании футболиста поиграть во всех топ-лигах Европы.

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