Генич одним словом отреагировал на смерть Беккенбауэра

Популярный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на смерть легендарного немецкого защитника Франца Беккенбауэра.
«Эпоха», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.
О смерти Беккенбауэра стало известно в понедельник, 8 января. Легенда мюнхенской «Баварии» и сборной Германии скончался в возрасте 78 лет.
Франц становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии. Беккенбауэр дважды выигрывал «Золотой мяч».
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