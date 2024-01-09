Генич одним словом отреагировал на смерть Беккенбауэра

Популярный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на смерть легендарного немецкого защитника Франца Беккенбауэра.

«Эпоха», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

О смерти Беккенбауэра стало известно в понедельник, 8 января. Легенда мюнхенской «Баварии» и сборной Германии скончался в возрасте 78 лет.

Франц становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии. Беккенбауэр дважды выигрывал «Золотой мяч».

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