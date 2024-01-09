Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи высказался о смерти Беккенбауэра

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал новость о смерти бывшего защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«От имени нашего клуба хочу воздать должное такой легенде футбола, которой был Беккенбауэр. Он навсегда останется иконой элегантности и образцом спортивного мастерства», - гласит сообщение руководителя в социальных сетях парижского топ-клуба.

Напомним, что о смерти Беккенбауэра стало известно в понедельник, 8 января.

Франц становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии. Также он выигрывал «Золотой мяч».