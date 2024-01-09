Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи высказался о смерти Беккенбауэра

09 Января 2024 • 10:11 Комментировать

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал новость о смерти бывшего защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«От имени нашего клуба хочу воздать должное такой легенде футбола, которой был Беккенбауэр. Он навсегда останется иконой элегантности и образцом спортивного мастерства», - гласит сообщение руководителя в социальных сетях парижского топ-клуба.

Напомним, что о смерти Беккенбауэра стало известно в понедельник, 8 января.

Франц становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии. Также он выигрывал «Золотой мяч».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Франц Беккенбауэр Нассер Аль-Хелаифи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
10:11 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи высказался о смерти Беккенбауэра
09:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» выдвинул несколько условий Мбаппе
03:50 · Италия. Серия А
​Энцо Райола: «ПСЖ» не ожидал, что «Милан» не удосужился продлить контракт с Доннаруммой»
01:17 · Италия. Серия А
«Интер» окончательно выбыл из борьбы за Джало – игрок переходит в «Ювентус»
08 Января
23:38 · Франция. Кубок
​Тренер «Ревеля» нахваливает Луиса Энрике
22:49 · Франция. Лига 1
38-летний Манданда продлил контракт с «Ренном» официально
22:01 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ сделал официальное предложение «ПСЖ» по Экитике слухи
21:52 · Италия. Серия А
На Саншеша появился новый претендент слухи
21:36 · Италия. Серия А
Раскрыт срок будущего контракта Джало с «Ювентусом»
19:52 · Испания. Ла Лига
Колыванов: «Мбаппе уже нечего делать во Франции»
19:01 · Франция. Лига 1
38-летний Манданда определился с будущим
18:49 · Франция. Лига 1
Опальный хавбек «Бешикташа» присоединился к «Марселю» официально
15:06 · Испания. Ла Лига
​«Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем в 2022 году 2
14:37 · Россия. Премьер-лига
Дюрица рассказал об интересе «Монако» после подписания контракта с «Сатурном»
14:01 · Италия. Серия А
Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем